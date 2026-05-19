"Harry Potter"-Serie: Ginny-Darstellerin steigt wieder aus

Paukenschlag rund um die neue Harry Potter-Serie von HBO: Gracie Cochrane, die in der ersten Staffel die Rolle der Ginny Weasley verkörpert, wird nach Abschluss der Dreharbeiten der ersten Staffel nicht zur Produktion zurückkehren. Das gab die Familie der jungen Schauspielerin jetzt in einem Statement gegenüber Just Jared bekannt. "Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, nach Staffel eins aus ihrer Rolle als Ginny Weasley in der HBO "Harry Potter"-Serie auszuscheiden", heißt es. Eine detailliertere Begründung bleibt aus.

Böses Blut mit dem Team scheint es laut den Worten von Gracies Familie nicht zu geben: "Ihre Zeit als Teil der Harry-Potter-Welt war wirklich wunderbar und sie ist Casting-Direktorin Lucy Bevan sowie dem gesamten Produktionsteam zutiefst dankbar für das unvergessliche Erlebnis. Gracie freut sich sehr auf die Zukunft und die Möglichkeiten, die sie bereithält." Auch HBO meldete sich zu Wort und veröffentlichte ein Statement: "Wir unterstützen die Entscheidung von Gracie Cochrane und ihrer Familie, für die nächste Staffel nicht zurückzukehren und sind dankbar für ihre Arbeit in Staffel eins." Wer künftig in die Rolle schlüpfen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Die erste Staffel, die auf dem Buch "Harry Potter und der Stein der Weisen" basiert, soll im Dezember 2026 ausgestrahlt werden. Für die zweite Staffel, die die Geschichte von "Die Kammer des Schreckens" erzählt, wird die Rolle der Ginny nun neu besetzt werden. Im zweiten Teil der Reihe spielt die Weasley-Tochter eine weitaus zentralere Rolle als im ersten – die Neubesetzung ist also von besonderer Bedeutung. In der ersten Staffel teilt Gracie die Leinwand unter anderem mit Dominic McLaughlin als Harry, Arabella Stanton (12) als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley. Hinzu kommen bekannte Gesichter wie John Lithgow (80) als Dumbledore, Nick Frost (54) als Hagrid und Paapa Essiedu als Professor Snape. HBO hat die Serie bereits in diesem Frühjahr offiziell um eine zweite Staffel verlängert.

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Instagram / graciebellecochrane Gracie Belle Cochrane, Ginny-Darstellerin der "Harry Potter"-Serie

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Instagram / graciebellecochrane Gracie Belle Cochrane, Ginny-Darstellerin der "Harry Potter"-Serie

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HBO Alastair St. (Ron), Tristan (Fred) und Gabriel H. (George), Ruari S. (Percy), Gracie C. (Ginny)