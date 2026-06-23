Erster Vatertag ohne Eric Dane (†53) bricht Rebecca das Herz

Es war ein emotionaler Vatertag für Rebecca Gayheart (54) und ihre Töchter: Am Sonntag gedachten die Schauspielerin und ihre 16-jährige Tochter Billie auf Instagram an den verstorbenen Eric Dane (†53) – zum ersten Mal ohne ihn an ihrer Seite. Rebecca teilte in ihren Storys alte Familienfotos, die Eric mit den gemeinsamen Töchtern Billie und Georgia zeigen. "Ich leide heute mit meinen Mädchen", schrieb sie dazu und fügte hinzu: "Es ist ein 'erstes Mal' von vielen, die noch kommen werden. Ich weiß, dass Eric jeden Tag auf sie aufpasst."

Auch Billie meldete sich mit bewegenden Worten zu Wort. Sie postete mehrere Kinderfotos von sich und ihrem Vater – auf einem hält sie sich als kleines Mädchen an ihm fest, auf einem anderen schmiegt sie sich als Baby in seine Arme. "Happy Father's Day, Dada. Kein einziger Tag vergeht, an dem ich dich nicht vermisse", schrieb die Teenagerin darunter und fügte hinzu: "Ich liebe dich so sehr, wie Worte es nie beschreiben könnten."

Bereits kurz nach Erics Tod im Februar hatte Rebecca der Plattform Variety gegenüber erklärt, ihre Familie befinde sich noch immer "in einem Zustand des Schocks". Gleichzeitig dankte sie damals der Unterstützung aus der Unterhaltungsbranche: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die so freundlich zu uns waren. Es ist herausfordernd und bedeutsam zugleich, und die Menschen sind so gütig." Eric Dane und Rebecca Gayheart hatten im Jahr 2003 geheiratet und zwei gemeinsame Töchter bekommen. Obwohl sich die beiden 2018 trennten, zog Rebecca ihre Scheidungspetition im März 2025 zurück und war eine wichtige Stütze für Eric während seiner ALS-Erkrankung.

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und seine Töchter

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Getty Images Eric Dane und Rebecca Gayheart mit ihren Töchtern, Juni 2015

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