Chyler Leigh bedauert fehlendes Wiedersehen mit Eric Dane

Nach dem frühen Tod von Eric Dane (†53) blickt seine einstige Serienpartnerin Chyler Leigh (44) mit bewegenden Worten auf die gemeinsame Zeit am Set von Grey's Anatomy zurück – und spricht offen über ein verpasstes Wiedersehen vor der Kamera, das sie bis heute schmerzt. Im Februar verstarb der beliebte Schauspieler im Alter von 53 Jahren nach einem tapferen Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS. Die Nachricht traf Chyler mit voller Wucht: Bis heute kann sie kaum fassen, ihren geschätzten Kollegen nun in der Vergangenheitsform beschreiben zu müssen, während sie von einer besonderen, verpassten Chance in ihrer Trauer immer wieder eingeholt wird.

In einem auf Instagram veröffentlichten Interview mit "TV Insider" erinnert sich Chyler an die Dreharbeiten zur 17. Staffel der Erfolgsserie im Jahr 2020. Damals war geplant, das Kultpaar Lexie Grey und Mark Sloan in einer Traumsequenz am Strand noch einmal gemeinsam auf den Bildschirm zu bringen. Doch weil Chyler zeitgleich in Vancouver für "Supergirl" vor der Kamera stand und strenge Corona-Reisebeschränkungen galten, konnten die beiden ihre Szenen nicht zusammen vor Ort drehen – ein Umstand, den sie heute zutiefst bereut: "Eine Sache, über die ich wirklich traurig bin, war, dass wir, als Lexie zurückkommt, während Corona gedreht haben."

Wegen der Quarantänebestimmungen wurden Chylers Szenen für das Strand-Setting komplett getrennt von Eric aufgenommen; der Schauspieler stand an einem völlig anderen Tag im Studio. Was ihr nun bleibt, ist die Erinnerung an einen warmherzigen, klugen Kollegen und eine ganz besondere Dynamik vor der Kamera. Eric hinterlässt jedoch nicht nur eine schmerzhafte Lücke in der weltweiten Serien-Community, sondern auch ein großes Vermächtnis: Außerhalb des Sets hatte sich der Schauspieler bis zuletzt intensiv für andere ALS-Betroffene engagiert und in Washington D.C. gemeinsam mit Aktivisten für eine bessere Versorgung von Patienten gekämpft.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Chyler Leigh und Eric Dane

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Getty Images Eric Dane im Juni 2025

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Getty Images Chyler Leigh auf der Comic-Con in San Diego, 2019