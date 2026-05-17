Chyler Leigh emotional: Eric Danes Tod trifft sie hart

Chyler Leigh (44) hat in einem Podcast offen über den Tod ihres früheren Grey's Anatomy-Kollegen Eric Dane (†53) gesprochen – und dabei emotional Revue passieren lassen, wie sie die Nachricht erfahren hat. In der Sendung "You Might Know Her From" schilderte die Schauspielerin, wie sehr sie der Tod des Schauspielers getroffen hat, der im Februar dieses Jahres im Alter von 53 Jahren an ALS verstorben war. "Ich wusste nicht, wie ich es begreifen sollte", gestand Chyler. Besonders hart traf es sie auf einem Flug von Los Angeles nach Hause nach Nashville, Tage nachdem sie die Nachricht erhalten hatte: "Ich musste immer wieder aufstehen und auf die Toilette gehen, weil ich so schluchzte."

Schon kurz nach Erics Tod hatte sich Chyler gegenüber E! News geäußert und warme Worte für ihren verstorbenen Kollegen gefunden: "Eric hatte ein Herz aus Gold. Sein Humor und besonders sein Lachen waren ansteckend. Er war ein tief intelligenter Mann, der stundenlang philosophische Gespräche führen konnte, sogar während wir am Set waren." Heute, einige Monate nach seinem Tod, könne sie, wie sie im Podcast erklärte, mehr und mehr auf die schönen gemeinsamen Erinnerungen blicken: "Es ist nicht so, dass ich darüber hinweggekommen bin, aber ich bin in der Lage, über die absolute Verwüstung hinwegzusehen und die unglaublichen Momente, die wir miteinander hatten, noch mehr zu schätzen."

Bei "Grey's Anatomy" spielte Chyler die Rolle der Dr. Lexie Grey, Eric die des Dr. Mark Sloan – im Serienuniversum waren die beiden ein Paar, bis ihre Figuren in Staffel 8 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. An die gemeinsame Zeit am Set erinnert sich die Schauspielerin mit Wärme. "Es war wirklich etwas Besonderes, mit ihm zu arbeiten. Wir konnten immer lachen, selbst inmitten der absurdesten oder erschütterndsten Umstände", sagte sie im Podcast. Eric hinterlässt seine beiden Töchter Billie und Georgia, die er mit Rebecca Gayheart (54) hatte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Chyler Leigh und Eric Dane Collage

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Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan

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Getty Images Chyler Leigh, US-amerikanische Schauspielerin