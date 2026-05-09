Rebecca Gayheart ehrt Ex Eric Dane zwei Monate nach Tod

Zwei Monate nach seinem Tod erinnert Rebecca Gayheart (54) mit einer liebevollen Geste an Eric Dane (†53). Am Mittwoch teilt die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story das Bild einer Gedenktafel, die extra im Gedenken an den Grey's Anatomy-Star angefertigt wurde. "In liebevoller Erinnerung an Eric William Dane. 1972 - 2026", lautet die Inschrift. Die Plakette befindet sich in einem Glaskasten, der mit Dingen geschmückt wurde, die Eric viel bedeutet haben. Unter anderem liegen einige Pokerchips und zwei Zigarren in dem Kasten. Außen steckt zudem eine große rote Blume an dem Schaukasten. Ob die Gedenktafel an einem öffentlichen Ort steht oder für Rebecca und ihre Familie angefertigt wurde, verrät sie nicht.

Eric starb am 19. Februar aufgrund seiner ALS-Erkrankung. Die neurodegenerative Krankheit wurde nur knapp neun Monate zuvor diagnostiziert. Als offizielle Todesursache wurde Atemversagen festgestellt. Rebecca, die eigentlich getrennt von dem Schauspieler lebte, kümmerte sich bis zum Schluss aufopferungsvoll um ihn. Gemeinsam mit Pflegekräften und Freunden organisierte sie Erics Alltag mit Rollstuhl und Behandlungen. Gleichzeitig kämpfte sie mit der Krankenversicherung und dem scheinbar unendlichen Papierkram. In einem Essay für The Cut schilderte die 54-Jährige, dass ein Mitarbeiter zu ihr meinte: "Sie können weiter beantragen, und ich werde weiter ablehnen." Aber Rebecca ließ sich nicht kleinkriegen und kämpfte weiter, bis sie eine Bewilligung bekam.

Rebecca und Eric heirateten 2004 und bekamen zwei Töchter. 2018 trennte sich das Paar und Rebecca reichte nach 14 gemeinsamen Jahren die Scheidung ein. Doch dazu kam es nie. 2025 zog sie den Antrag zurück, das Scheidungsverfahren wurde eingestellt. Wenig später wurde die Diagnose ALS öffentlich. Für die US-Amerikanerin war offenbar klar, dass sie ihrem Mann trotz der Trennung im Kampf mit der unheilbaren Krankheit beistehen wird. Nach seinem Tod teilte Rebecca immer wieder Erinnerungen an den Serienstar. Unter anderem postete sie süße, private Momente, in denen Eric mit seinen Töchtern kuschelte, als diese noch Kleinkinder waren.

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Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Januar 2015

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Instagram / rebeccagayheartdane Gedenkplakette für Eric Dane

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