"Grey’s Anatomy" ehrt Eric Dane im emotionalen Staffelfinale

Im Staffelfinale der zweiundzwanzigsten Staffel von Grey's Anatomy haben die Macher der Kultserie dem im Februar verstorbenen Schauspieler Eric Dane (†53) einen bewegenden Abschied bereitet. Eine Montage zum Ende der Folge zeigte Ausschnitte aus Erics Zeit als Dr. Mark Sloan – ein Moment, der bei vielen Fans für Gänsehaut sorgte. Kevin McKidd (52), der die Serie nach 17 Jahren als Dr. Owen Hunt ebenfalls in dieser Staffel verlässt, sprach gegenüber dem Magazin People über die emotionale Bedeutung des Tributs: "Ja, das war sehr bewusst geplant", erklärte er und gestand: "Ihn in diesen Montagen zu sehen war immer eine Freude."

Kevin erinnerte sich in dem Gespräch auch an seine Anfänge bei "Grey's Anatomy" und daran, wie wichtig Eric dabei für ihn war. Als er zum ersten Mal am Set erschien, sei er zunächst eingeschüchtert gewesen: "Ich war damals sehr nervös – es war so eine riesige Show." Patrick Dempsey (60) habe ihn damals Eric vorgestellt und quasi für ihn gebürgt, so Kevin weiter. Dass die Atmosphäre so schnell entspannte, lag auch an Erics Wesen: "Eric war wirklich witzig. Er hatte den trockensten und komischsten Humor, dem ich je begegnet bin." Seinen Kollegen und die Figur des Dr. Mark Sloan werde er nie vergessen: "Er wird immer Teil der Grey's-Familie sein."

Zuvor hatte auch HBO Max dem verstorbenen Schauspieler Tribut gezollt. Eine Woche vor dem "Grey's Anatomy"-Finale veröffentlichte der Streamingdienst auf YouTube einen rund 13-minütigen Making-of-Clip zur dritten Staffel von Euphoria. Darin war Eric Dane hinter den Kulissen zu sehen: beim Dreh, im Interview und beim Scherzen mit Kollegen. Der Clip erschien passend zur dritten Episode der neuen Staffel, in der Erics Figur Cal Jacobs im Fokus stand, rund um die Hochzeit seines TV-Sohnes Nate, gespielt von Jacob Elordi (28).

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Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan

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Getty Images Kevin McKidd, Schauspieler

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Patrick Dempsey und Eric Dane am Set von "Grey's Anatomy"