Thomas Doherty enthüllt letzte bewegende Eric-Dane-Momente

Thomas Doherty (31) erinnert sich mit großer Wärme und Dankbarkeit an die gemeinsame Zeit mit Eric Dane (†53) am Filmset. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach der Schauspieler jetzt über die Dreharbeiten zum Thriller "Family Secrets" – einem der letzten Filmprojekte, an denen Eric vor seinem Tod im Februar 2026 mitwirkte. Für Thomas kam die Zusammenarbeit zu einem "sehr schwierigen Zeitpunkt" in seinem Privatleben – und Eric habe ihm damals auf eine ganz besondere Art geholfen.

"Eric, der mich kaum kannte, hat das wahrgenommen", erzählte Thomas dem Branchenblatt und fügte hinzu: "Ich war ein paar Mal mit ihm essen. Er war maßgeblich daran beteiligt, mich von einem bestimmten Punkt in meinem Leben dorthin zu bringen, wo ich jetzt bin." Die beiden drehten den Film in Serbien. "Er war so etwas wie der Erste, der mich auf diese Reise zu einem glücklicheren, zufriedeneren Leben gebracht hat. Und dafür werde ich ihm ewig dankbar sein. Er war auch wirklich lustig. Es ist wirklich herzzerreißend", resümierte Thomas. In "Family Secrets" spielt Eric einen Familienpatriarchen, dessen Hochzeit von einem charmanten jungen Mann infiltriert wird, der Rache an ihm nehmen will. Thomas spielt darin den zukünftigen Bräutigam. Ein Starttermin für den Film steht bislang noch nicht fest.

Eric Dane, bekannt aus Grey's Anatomy und Euphoria, war im Februar 2026 im Alter von nur 53 Jahren an Atemversagen gestorben. Zuvor hatte er im April 2025 öffentlich gemacht, dass bei ihm ALS diagnostiziert worden war. Auch "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson erinnerte sich in einem Interview mit Extra an seinen Freund: "Wir haben viel über das Leben gesprochen und was das bedeutet. Ich habe ihn sehr geliebt." Eric hatte noch in der dritten und finalen Staffel der HBO-Serie mitgewirkt – sein erster posthumer TV-Auftritt war diesen April zu sehen. Vor seinem Tod nahm er im Rahmen der Netflix-Reihe "Famous Last Words" eine emotionale Botschaft für seine beiden Töchter Billie und Georgia auf.

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Getty Images Thomas Doherty, 2020

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Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan

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Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025