Eric Dane verriet vor Tod: Diese Serie war Herausforderung

Im neuen Dokumentar-Special "Euphoria: A Look Back" ist Eric Dane (†53) noch einmal zu sehen – und zu hören. In Interviewaufnahmen, die vor seinem Tod im Februar entstanden sind, spricht der Schauspieler über seine Rolle in der HBO-Serie und nennt die Erfahrung die bedeutsamste seiner gesamten Karriere. "Es war zeitweise herausfordernd, aber die Herausforderungen wurden als Chancen gesehen", sagte der Schauspieler in dem Special und betonte: "Es war eine so wunderbare Erfahrung." Das Dokumentar-Special ist jetzt auf HBO Max abrufbar.

Auch Serienschöpfer Sam Levinson kommt in "Euphoria: A Look Back" zu Wort und erinnert sich an Eric mit warmen Worten: "Er war ein wunderbarer Mensch und ein wunderbarer Schauspieler. Er erschien jeden Tag mit Anstand und Würde." Darüber hinaus gedachte Eric in dem Special auch seines verstorbenen Kollegen Angus Cloud (†25), der im Juli 2023 im Alter von 25 Jahren an einer versehentlichen Fentanyl-Vergiftung gestorben war. Eric beschrieb ihn als "sehr talentierten jungen Mann", dessen Tod "uns alle hart getroffen hat". Staffel drei der Serie, die von April bis Mai dieses Jahres ausgestrahlt wurde, ehrte Eric mit einem Foto und der Botschaft: "In Erinnerung an Eric Dane. 1972–2026."

Eric Dane starb am 19. Februar 2026 im Alter von 53 Jahren nach einem Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS. In allen drei Staffeln von "Euphoria" spielte er die Rolle des Cal Jacobs, den Vater der Hauptfigur Nate Jacobs, gespielt von Jacob Elordi (29). Einem breiten Publikum war er zuvor vor allem als Dr. Mark Sloan aus der Krankenhausserie Grey's Anatomy bekannt. Die HBO-Serie "Euphoria" war für viele ihrer Hauptdarsteller ein Karrieresprungbrett: Zendaya (29), Jacob und Sydney Sweeney (28) gehören heute zu den gefragtesten Stars Hollywoods.

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Getty Images Eric Dane bei der Premiere von HBOs "Euphoria" im Cinerama Dome in Hollywood, 4. Juni 2019

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Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane, 2019

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Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan