Jared Leto wagt waghalsigen Sprung von Ibizas Klippen

Jared Leto (54) hat am vergangenen Wochenende bewiesen, dass ihm der Abenteuergeist nicht abhandenkommt. Der Schauspieler und Musiker wurde vor der Küste Ibizas dabei fotografiert, wie er in einem schwarzen Neoprenanzug über schroffe Felsen kletterte und sich anschließend mutig ins Mittelmeer stürzte. Der 54-Jährige ließ sich dabei nicht zweimal bitten und wagte den Sprung in die Tiefe, während atemberaubende Klippen die Kulisse für sein Abenteuer bildeten.

Doch der Kletterausflug war nicht die einzige Aktivität des Tages. Jared verbrachte die Zeit vor Ibiza auch auf einem Boot, wo er gemeinsam mit einem Freund entspannte und sich nach dem Sprung eine Auszeit gönnte, wie Just Jared berichtet. Zwischendurch schnorchelte er in den klaren Gewässern des Mittelmeers. Das Klippentauchen und Schnorcheln ist in der Region rund um Ibiza eine beliebte Freizeitbeschäftigung, da die Felsen für freies Klettern zugänglich sind und die Landschaft als besonders malerisch gilt.

Abseits seiner sportlichen Eskapaden sorgte Jared zuletzt auch privat für Gesprächsstoff. Im Dezember wurde er in Colorado gemeinsam mit dem Model Thet Thinn gesichtet. Zuvor war das Duo schon im August 2023 zusammen in der Öffentlichkeit aufgetaucht, und Thet hatte damals einen Auftritt im Musikvideo der Band 30 Seconds to Mars für den Song "Stuck". Jared steht aktuell auch beruflich im Rampenlicht: In dem Fantasyfilm "Masters of the Universe" schlüpft er in die Rolle des Bösewichts Skeletor und tritt dabei gegen Nicholas Galitzine (31) an, der He-Man verkörpert.

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Getty Images Jared Leto, Sänger

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Imago Jared Leto bei der "Tron: Ares"-Veranstaltung bei der Comic Con in Málaga

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Getty Images Jared Leto an der Fassade des Empire State Buildings, November 2023