Missbrauch? Polizei meldet keine Anzeige gegen Jared Leto

Jared Leto (54) sieht sich weiterhin mit schweren Vorwürfen konfrontiert – doch zumindest bei der Polizei in Las Vegas ist bislang nichts Aktenkundiges zu finden. Hintergrund ist eine neue BBC-Dokumentation, in der mehrere Frauen dem Schauspieler und Musiker mutmaßliche sexuelle Übergriffe zwischen 2002 und 2016 vorwerfen. Eine der Frauen berichtet darin von einem angeblichen Vorfall im Jahr 2002 in einem Motel in Las Vegas, als sie nach eigener Aussage erst 17 Jahre alt gewesen sein soll. Gegenüber TMZ stellte nun jedoch ein Sprecher des Las Vegas Metropolitan Police Department klar: In dem Bundesstaat Nevada liege aktuell keine einzige Anzeige gegen Jared vor.

Die Frau, die den Vorfall in Las Vegas schildert, erklärt in der BBC-Recherche, sie habe Jared in einem örtlichen Laden getroffen und sei später mit ihm in einem Motelzimmer gelandet, wo es im Badezimmer zu dem mutmaßlichen Übergriff gekommen sein soll. Neben dieser Schilderung kommen in der Doku weitere Betroffene zu Wort, die von angeblichen Grenzverletzungen in Kalifornien und London erzählen. Es geht unter anderem um einen Vorfall mit einer damals 17-Jährigen in Kalifornien, eine Drohung gegen eine 19-Jährige in London sowie um eine junge Frau, die angibt, der Star habe sie ab 16 über explizite Telefonate beeinflusst.

Jared, der sowohl als Oscar-gekrönter Schauspieler als auch als Frontmann der Band Thirty Seconds to Mars weltweit bekannt wurde, hatte die Vorwürfe bereits im Vorfeld der Ausstrahlung deutlich von sich gewiesen. "Ich habe in meinem gesamten Leben noch nie jemanden sexuell missbraucht. Diese Behauptungen sind absolut und kategorisch falsch", erklärt er gegenüber TMZ. Jared, der seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods zählt, steht mit den neuen Vorwürfen nun erneut im Fokus einer sehr persönlichen und belastenden Debatte.

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Getty Images Jared Leto, April 2025

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Getty Images Jared Leto, Musiker und Schauspieler

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Getty Images Jared Leto im Juni 2024

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