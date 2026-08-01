In DMs gerutscht? Dylan Sprouse legte sich mit Jared Leto an

Schon lange bevor aktuelle Vorwürfe gegen Jared Leto (54) auftauchten, hatte Dylan Sprouse (33) den Schauspieler öffentlich kritisiert – und jetzt macht sein damaliger Tweet erneut die Runde. Bereits im Jahr 2018 warf der Schauspieler Jared auf Twitter vor, jungen weiblichen Models zwischen 18 und 25 Jahren Direktnachrichten zu schicken: "Yo, Jared, jetzt, wo du bei allen weiblichen Models im Alter von 18 bis 25 Jahren in die DMs gerutscht bist, wie hoch würdest du deine Erfolgsquote schätzen?", schrieb Dylan damals. Besonders pikant: Dylan war zu diesem Zeitpunkt gerade frisch mit dem Model Barbara Palvin (32) zusammen, das er später heiraten sollte.

Was viele zunächst übersahen: Auch Regisseur James Gunn (59) antwortete damals auf Dylans Tweet – mit einem Kommentar, der als klare Kritik an Leto verstanden wurde. "Er fängt im Internet bei 18 an?", schrieb Gunn. Mit dieser Formulierung deutete der Regisseur an, dass Jared möglicherweise auch Minderjährige im Visier gehabt habe. Während Dylans Tweet noch immer auf seinem Account zu finden ist, scheint Gunns Antwort inzwischen gelöscht worden zu sein – Screenshots davon kursieren jedoch weiterhin im Netz, so berichtet Just Jared.

Der Grund für das erneute Auftauchen dieser alten Beiträge: Vier Frauen haben Jared nun öffentlich des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. Die Anschuldigungen wurden unter anderem in der BBC-Dokumentation "Jared Leto: Hollywoods dunkles Geheimnis" öffentlich gemacht. Die Frauen sollen noch Teenager gewesen sein, als es zu den beschriebenen Vorfällen kam. Eine von ihnen berichtet, sie sei 17 Jahre alt gewesen, als sie mit ihm sexuellen Kontakt hatte, und Jared habe ihr Alter "abgetan", als sie ihn darauf hinwies. Jared selbst hat die Anschuldigungen kategorisch bestritten und gegenüber Just Jared erklärt: "Ich habe in meinem gesamten Leben noch nie jemanden sexuell missbraucht. Diese Behauptungen sind absolut und kategorisch falsch."

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Getty Images Dylan Sprouse bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2", April 2026

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Getty Images James Gunn bei der Premiere von "Superman" in Hollywood

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Getty Images Jared Leto, April 2025