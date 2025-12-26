Jared Leto und Thet Thinn wieder zusammen gesichtet

Kurz vor Weihnachten wurde Jared Leto (54) nun in der verschneiten Stadt Aspen gesehen. Der Schauspieler und Musiker war nicht allein unterwegs: An seiner Seite spazierte Model Thet Thinn, beide warm eingepackt in winterlicher Kleidung. Dabei fiel vor allem Jareds Outfit ins Auge: Der Sänger trug eine knallgelbe Hose, eine Tarnjacke und eine Mütze mit dem Logo seiner Band Thirty Seconds to Mars. Ihr gemeinsamer Ausflug erregte laut Just Jared besondere Aufmerksamkeit, da die beiden zuletzt im Sommer dieses Jahres zusammen fotografiert wurden.

Bereits seit 2023 wird spekuliert, dass Jared in einer Beziehung mit Thet Thinn ist. Damals trat sie im Musikvideo von Thirty Seconds to Mars zum Song "Stuck" auf, was die Gerüchte ins Rollen brachte. Seither zeigen sich die beiden immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Mit dem aktuellen Auftritt in Aspen scheint ihre Verbindung auch abseits der Kameras weiter zu bestehen. Details über ihre Beziehung bleiben zwar unbekannt, doch in der winterlichen Kulisse wirkten Jared und Thet entspannt und vertraut.

Abseits der Liebesgerüchte stehen für Jared in nächster Zeit spannende berufliche Projekte an. Der 53-Jährige wird in der Live-Action-Adaption von "Masters of the Universe" zu sehen sein, einem heiß erwarteten Film mit namhafter Besetzung, der Fans der Kultreihe besonders gespannt macht. Zuletzt übernahm er die Hauptrolle in "Tron: Ares", einem Sci-Fi-Film, der hohe Erwartungen geweckt hatte – doch der Kinostart vor wenigen Wochen blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Trotz dieses Rückschlags bleibt Jared aktiv und vielseitig engagiert, sowohl auf der Leinwand als auch musikalisch. Es bleibt also abzuwarten, wie es für ihn sowohl beruflich als auch privat weitergehen wird.

Collage: Getty Images, Instagram / beauty_thet_thinn Collage: Jared Leto und Thet Thinn

Instagram / beauty_thet_thinn Thet Thinn, Model

Getty Images Jared Leto, April 2025