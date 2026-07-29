Jared Leto weist sexuell missbrauchende Vorwürfe zurück

Jared Leto (54) hat sich nun öffentlich zu den schweren Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens geäußert, die seit Kurzem gegen ihn im Raum stehen. Gegenüber Just Jared erklärte der Schauspieler: "Ich habe in meinem gesamten Leben noch nie jemanden sexuell missbraucht. Diese Behauptungen sind absolut und kategorisch falsch." Anlass für sein Statement ist die BBC-Dokumentation "Jared Leto: Hollywoods dunkles Geheimnis", die am heutigen Mittwoch ausgestrahlt wird und in der vier Frauen mit Anschuldigungen gegen ihn an die Öffentlichkeit treten.

Alle vier Frauen geben an, zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Vorfälle noch Teenager gewesen zu sein. Eine von ihnen berichtet, dass sie 17 Jahre alt war, als es zu sexuellen Handlungen gekommen sein soll – ein Alter, das nach kalifornischem Recht unterhalb der Grenze zur Einwilligungsfähigkeit liegt. Sie schildert außerdem, dass Jared auf ihren Hinweis auf ihr Alter kaum reagiert habe. "Es war keine große Sache für ihn", soll sie in der Dokumentation gesagt haben. Zudem habe er ihr gesagt: "Ich möchte, dass du mich Daddy nennst." Die Betroffene beschreibt, dass sie aufgefordert wurde, ein kleines Mädchen oder sein kleines Mädchen zu spielen.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass sich insgesamt vier Frauen in der BBC-Dokumentation mit ihren Schilderungen zu Wort melden würden. Die behaupteten Vorfälle sollen sich laut den Frauen zwischen 2002 und 2016 ereignet haben – zu einer Zeit, als Jared in seinen 30ern und 40ern war. Der Schauspieler ist auch als Frontmann der Band 30 Seconds to Mars bekannt.

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Getty Images Jared Leto im Januar 2023

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Getty Images Jared Leto, Musiker

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Getty Images Jared Leto, Sänger