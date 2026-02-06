Neue Vorwürfe: Jared Leto wird in den Epstein-Akten erwähnt

Jared Leto (54) gerät nun erneut in den Fokus unangenehmer Schlagzeilen, nachdem sein Name in neu veröffentlichten E-Mails aus den Unterlagen rund um Jeffrey Epstein (†66) aufgetaucht ist. In einer Nachricht vom 19. Februar 2015 schrieb eine bislang nicht identifizierte Person an den verstorbenen Unternehmer: "Jared Leto hat das sehr gut gemacht ;) Wie sieht der Zeitplan für morgen aus?" Die knappe Formulierung, der zwinkernde Smiley und der Bezug zu Jeffrey sorgen nun für reichlich Spekulationen im Netz. Woher die Mail stammt und in welchem Zusammenhang sie verfasst wurde, geht aus den Dokumenten jedoch nicht hervor, wie das OK Magazine berichtet.

In den sozialen Medien sammeln sich unterdessen zahlreiche Meinungen. Auf X schreibt eine Person: "Das überrascht mich nicht. Er ist ein widerlicher Mensch, der sich mit anderen Verbrechern zusammentun würde." Ein weiterer Nutzer behauptete laut OK Magazine, Jared würde schon seit Jahren Frauen belästigen und schreibt: "Ein weiteres 'offenes Geheimnis', das niemanden zu interessieren scheint." Zwar wird Jared in keiner anderen E-Mail erwähnt oder beschuldigt, an einem von Jeffreys Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, dennoch heizt die eine kryptische Nachricht die ohnehin schon aufgeheizte Stimmung rund um seine Person weiter an.

Die E-Mail trifft auf einen Zeitpunkt, an dem der Oscarpreisträger mit schweren Vorwürfen konfrontiert ist. Neun Frauen schilderten kürzlich gegenüber dem Magazin Air Mail, wie Jared sie über Jahre hinweg belästigt haben soll. Einige gaben sogar an, zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Vorfälle noch minderjährig gewesen zu sein. Jared ließ daraufhin über seinen Sprecher sämtliche Anschuldigungen "ausdrücklich" zurückweisen. Die neuen Vorwürfe werfen nun jedoch einen besonders düsteren Schatten auf den 30 Seconds to Mars-Frontmann. Es bleibt abzuwarten, ob er sich zu den neuen Enthüllungen äußern wird.

Getty Images Jared Leto, Musiker und Schauspieler

ActionPress / Uma Sanghvi/The Palm Beach Post/ZUMApress.com Jeffrey Epstein im Juni 2008

