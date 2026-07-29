Weitere Frauen werfen Jared Leto sexuelle Belästigung vor

Gegen Jared Leto (54) erheben nun vier weitere Frauen schwere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe. Die Anschuldigungen gegen den Schauspieler und Frontmann der Band 30 Seconds to Mars wurden in der BBC-Dokumentation "Jared Leto: Hollywoods dunkles Geheimnis" öffentlich gemacht. Alle vier Frauen geben an, die mutmaßlichen Vorfälle als Teenager erlebt zu haben – in einem Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Die behaupteten Taten sollen sich zwischen 2002 und 2016 ereignet haben, als Jared in seinen 30ern und 40ern war.

Eine der Frauen behauptet, in einem Motel-Badezimmer sexuell missbraucht worden zu sein. Eine andere gibt an, dass er sie in einem Hotelzimmer mit einem sexuellen Übergriff bedrohte. Eine dritte Frau schildert, mit ihm geschlafen zu haben, als sie 17 war, was nach kalifornischem Recht als gesetzliche Vergewaltigung gilt. Die vierte Frau wirft ihm vor, sie als Teenager systematisch mit wiederholten expliziten Telefonanrufen bedrängt zu haben. Darüber hinaus berichten vier weitere Frauen von verstörenden und sexuell aufgeladenen Telefonanrufen, die sie von Jared erhalten haben wollen, als sie noch jung waren. Eine neunte Frau schildert zudem, wie ein Sicherheitsmann sie auf Anweisung des Schauspielers im Alter von 14 Jahren backstage auf ein Musikfestival brachte, wo er ihr gegenüber sexuelle Bemerkungen gemacht haben soll. "Das war vor 25 Jahren... er ist damit durchgekommen", sagte eine der namentlich nicht genannten Betroffenen in der Dokumentation. Jared selbst hat sich zu den neuen Vorwürfen bisher nicht geäußert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jared mit solchen Anschuldigungen konfrontiert wird. Bereits vor rund einem Jahr wurden Berichte publik, wonach neun Frauen ihm unangemessenes Verhalten vorwarfen – darunter ebenfalls Minderjährige. Damals hatte er die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Schauspieler ist vor allem bekannt für seine Rolle als The Joker in "Suicide Squad" sowie für seinen Oscar- und Golden-Globe-Gewinn für seine Leistung in "Dallas Buyers Club".

Anzeige Anzeige

Imago Jared Leto bei der "Tron: Ares"-Veranstaltung bei der Comic Con in Málaga

Anzeige Anzeige

Getty Images Jared Leto im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jared Leto bei den Oscars, 2014