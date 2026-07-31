Jared Letos Agentur steht trotz schwerer Vorwürfe zu ihm

In einer neuen BBC-Dokumentation mit dem Titel "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" erheben zehn Frauen schwere Anschuldigungen gegen den Schauspieler Jared Leto. Sie werfen ihm sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung vor - Taten, die sich laut den Aussagen der Frauen zwischen 2002 und 2016 ereignet haben sollen. Besonders erschreckend: Vier der Frauen geben an, dass sie zum Zeitpunkt der angeblichen Übergriffe noch Teenager waren. Jared weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück. Trotz der Schwere der Anschuldigungen steht seine Talentagentur WME weiterhin hinter ihm, wie ein Sprecher gegenüber Page Six erklärte.

WME teilte mit, dass man den Schauspieler nach wie vor vertreten werde und keine Pläne bestünden, die Zusammenarbeit zu beenden. Besonders auffällig: Der interne Ausschuss der Agentur, der gegründet wurde, um Fälle von Fehlverhalten bei Klienten zu prüfen, befasse sich mit den neuen Vorwürfen gegen Jared laut WME nicht einmal. Zudem berichtet TMZ, dass die Polizei von Los Angeles aktuell nicht gegen den Schauspieler ermittelt. Staatsanwälte hatten einen früheren Fall, an dem eine mutmaßliche Betroffene beteiligt war, bereits geprüft und sich entschieden, keine Anklage zu erheben.

Der interne Ausschuss bei WME war im Zuge der MeToo-Bewegung im Jahr 2017 ins Leben gerufen worden. Rund 20 Mitarbeiter der Agentur gehören dem Gremium an, das darüber entscheidet, wie mit Klienten umgegangen wird, denen Fehlverhalten vorgeworfen wird. In der Vergangenheit hatte die Agentur infolge dieses Prozesses bereits Konsequenzen gezogen – so trennte sich WME etwa von Schauspieler Armie Hammer (39), so berichtet TMZ. Bereits 2025 hatten neun Frauen Vorwürfe gegen Jared erhoben und ihm unangemessenes Verhalten ihnen gegenüber vorgeworfen – teils ebenfalls zu einem Zeitpunkt, als sie noch minderjährig gewesen sein sollen. Auch diese Anschuldigungen hatte der Frontmann der Band Thirty Seconds to Mars damals zurückgewiesen.

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Getty Images Jared Leto bei den Oscars, 2014

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Getty Images Jared Leto im Juni 2024

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Getty Images Jared Leto, Schauspieler