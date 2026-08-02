Missbrauchsvorwürfe: Ein Insider packt über Jared Leto aus

Jared Leto (54) sieht sich mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert. In einer neuen BBC-Dokumentation mit dem Titel "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret" erheben zehn Frauen Vorwürfe gegen den Schauspieler und Sänger. Die geschilderten Vorfälle sollen sich zwischen 2002 und 2016 ereignet haben. Zwei der Frauen werfen Jared sexuelle Gewalt vor – sie waren nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt der Übergriffe jeweils 17 Jahre alt. Eine weitere Frau berichtet, dass der 54-Jährige ihr sexuelle Gewalt angedroht haben soll, als sie 19 war. Zudem geben vier weitere Frauen an, von ihm am Telefon sexuell belästigt worden zu sein. Neun der zehn Frauen sprechen in der Dokumentation erstmals öffentlich über ihre Erfahrungen.

Jared selbst weist alle Vorwürfe vehement zurück. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte er: "Diese Anschuldigungen sind absolut und kategorisch falsch. Ich habe nie in meinem Leben sexuelle Gewalt gegen irgendjemanden ausgeübt." Doch nicht nur die Frauen melden sich zu Wort: Auch ein ehemaliger Mitarbeiter lässt gegenüber Page Six kein gutes Haar an dem Star. Der anonym bleibende Insider soll einst mit Jared und seiner Band 30 Seconds to Mars auf Tour gewesen sein. "Er ist kein guter Kerl. Er wirkt seelenlos", zitiert ihn das Medium. Die Arbeitsatmosphäre auf Tour sei "furchtbar" gewesen, und Jared habe dafür gesorgt, "dass sich alle unwohl fühlten". Darüber hinaus soll er ungewöhnliche Forderungen gestellt haben, etwa dass Assistenten ihm Türen aufhalten sollten.

Der Insider ergänzte gegenüber Page Six außerdem: "Leute, die ihn seit Jahren kennen, haben gesagt, dass er Frauen gegenüber sehr problematisch ist. Jeder in der Musikbranche wusste, dass er irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden würde." Dass Jared in der Vergangenheit wegen seines Umgangs mit Frauen aufgefallen sein soll, ist nicht neu. Bereits 2018 hatte Schauspieler Dylan Sprouse (33) ihn öffentlich auf Twitter kritisiert und ihm vorgeworfen, jungen weiblichen Models zwischen 18 und 25 Jahren Direktnachrichten zu schicken. Auch eine Barkeeperin namens Gracelisa Akers schilderte gegenüber Page Six, wie Jared sie im Jahr 2011 nach einem Konzert seiner Band verfolgt, bedrängt und anschließend mit Textnachrichten überhäuft haben soll – darunter auch ein kaum bekleidetes Selfie.

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Getty Images Jared Leto, April 2025

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Getty Images Shannon Leto und Jared Leto, September 2023

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Getty Images Dylan Sprouse bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2", April 2026