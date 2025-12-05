Darum sind Jessica Simpson und Eric noch nicht geschieden

Fast ein Jahr ist es her, seit Jessica Simpson (45) und ihr Ehemann Eric Johnson (46) ihre Trennung bekannt gaben – doch geschieden sind die beiden bis heute nicht. Die Daily Mail berichtet über die ungewöhnliche Situation des Ex-Paares: Die beiden nahmen im November ihre 18-Millionen-Dollar-Villa in Los Angeles vom Markt. Ursprünglich stand das Anwesen bereits zwei Tage vor der offiziellen Trennung zum Verkauf. Noch mysteriöser wurde es, als bekannt wurde, dass Jessica das Thanksgiving-Fest mit Eric und ihren drei gemeinsamen Kindern, Maxwell Drew, Ace Knute und Birdie Mae, verbrachte. "Sie wollen die Familie an erste Stelle setzen", hieß es laut der Daily Mail aus dem Umfeld der Sängerin. Angesichts dieser Zeichen hofften viele Fans auf eine Versöhnung zwischen der Musikerin und dem Ex-Sportler.

Hinter den Kulissen geht es wohl vor allem um Vernunft und Timing. Ein Insider beschreibt die Rechnung gegenüber der Daily Mail so: "Scheidung ist teuer. Anwälte sind teuer. Jessica ist die Hauptverdienerin. Sie will ihr Geld behalten und sicherstellen, dass ihre Kinder in einer Zwei-Eltern-Familie versorgt werden, egal ob sie offiziell zusammen sind oder nicht." Auch das Haus verkaufen sie nicht unter Wert, deshalb ruht der Verkauf bis zu einem besseren Marktumfeld. Ein Liebescomeback bahnt sich laut dem Insider dennoch nicht an. Dabei war der Weg zur Trennung alles andere als einfach. Im Januar 2025 gab Jessica in einem Statement an People bekannt: "Eric und ich leben getrennt und navigieren durch eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe." Ein entscheidender Faktor für das endgültige Scheitern der Ehe war offenbar Jessicas acht Jahre andauernde Nüchternheit. Freunde sollen Bedenken geäußert haben, dass die zerrüttete Beziehung ihre Abstinenz gefährden könnte. Obwohl das Paar eine Paartherapie versuchte, entschied Jessica schließlich, die Beziehung endgültig zu beenden.

Privat richtet die Designerin ihren Alltag sichtbar auf Klarheit und Nähe zu den Kindern aus. In einem offenen Instagram-Post zum Nüchternheits-Jubiläum schrieb Jessica: "Acht Jahre ist es her, dass ich mich entschieden habe, die selbstsabotierenden Teile meines Lebens loszulassen." Und weiter: "Heute bin ich klar. Heute werde ich von Glauben getragen." Bereits in der "Kelly Clarkson Show" hatte die Sängerin erklärt, Alkohol habe sie von Momenten mit ihren Kindern ferngehalten, und sie wolle das nie wieder zulassen. Eric begleitete diesen Weg in der Vergangenheit als verlässlicher Halt, wie US-Medien berichten. Familienfeste verbringen beide weiterhin gemeinsam mit den Großeltern und dem engen Kreis. So entsteht ein Bild zweier Menschen, die ihre Rollen neu sortiert haben: nicht mehr als Paar, sondern als eingespieltes Team für drei Kinder – mit Respekt, Routine und viel Rücksicht auf das, was ihnen privat wirklich wichtig ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Jessica Simpson und Ex-Sportler Eric Johnson

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Simpson bei der Weltpremiere von Hulus "All's Fair" im DGA Theater Complex in Los Angeles