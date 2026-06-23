Julia Römmelt beantwortet Fragen zu ihrem Beziehungsstatus

Julia Römmelt (32) hat in einem Instagram-Q&A auf die Frage reagiert, ob sie einen Freund hat. Die Reality-TV-Bekanntheit machte deutlich, dass sie ihren aktuellen Beziehungsstatus im Moment nicht offenlegen kann. Der Grund: Julia ist derzeit Teil einer Datingshow. In ihrem Statement erklärte sie offen: "Leute, ich bin aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love (ich glaube, die Ausstrahlung ist im August) und darf mich deshalb zu meinem Beziehungsstatus überhaupt nicht äußern."

Gleichzeitig räumte Julia mit einigen Spekulationen rund um ihr Liebesleben auf. In den vergangenen Wochen hatten offenbar viele Follower gerätselt, ob zwischen ihr und ihren männlichen Bekannten mehr laufen könnte. Dazu stellte sie klar: "Nur weil ich Content mit Gigi, Tim, Marc-Robin, Kony oder Jeppe mache, heißt das weder, dass ich mit einem von ihnen zusammen bin, noch dass irgendetwas zwischen uns läuft." Die Influencerin betonte damit unmissverständlich, dass gemeinsame Posts und Videos für sie kein Beweis für eine Beziehung sind.

Dass ihr Liebesleben so viel Aufmerksamkeit bekommt, scheint Julia aber durchaus mit Humor zu nehmen. In derselben Fragerunde schrieb sie außerdem: "Am meisten Spaß macht mir aber, dass ihr euch so sehr für mein Liebesleben interessiert. Es gibt gefühlt zehn Artikel oder Reaktionen darüber, jeder hat eine Meinung und die wildesten Theorien, obwohl ich selbst mich nie dazu geäußert habe." Besonders deutlich wurde sie am Ende mit den Worten: "Ich liebe diese Provokation. Und das Beste daran? Sie funktioniert wirklich jedes Mal." Julia ist außerhalb der Reality-Bubble auch als Model bekannt.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

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Instagram / gigibirofio Luigi Birofio und Julia Römmelt, Influencer

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Instagram / timkuehnel Julia Römmelt und Tim Kühnel, September 2025