Julia Römmelts ADHS ist ihre Stärke bei "Most Wanted"-Flucht

Bei der zweiten Staffel von "Most Wanted – Wer entkommt?" musste Julia Römmelt (32) fünf Tage lang quer durch Deutschland vor den Huntern fliehen – und dabei erwies sich ausgerechnet ihr ADHS als entscheidender Vorteil. Das Model setzte dabei komplett auf Chaos statt auf strategische Planung. Im Interview mit Promiflash sprach die 32-Jährige offen darüber, wie ihre Diagnose ihr im Spiel half: "Durch mein ADHS kann ich extrem schnell auf Situationen reagieren und mehrere Dinge gleichzeitig im Blick behalten", erklärte sie. Julia plante von Stunde zu Stunde und verließ sich dabei voll und ganz auf ihr Bauchgefühl, was sich in dem stressigen Umfeld als überraschend erfolgreich herausstellte.

Die Herausforderung reizte Julia besonders wegen der unvorhersehbaren Momente und des permanenten Adrenalins. "Ich liebe Herausforderungen, bei denen man auch mental gefordert ist und bei 'Most Wanted' bist du einfach permanent unter Strom", berichtete sie. Julia wollte außerdem zeigen, dass sie eine Kämpferin ist – und das ganz alleine, ohne Team an ihrer Seite. "Genau diese Mischung aus Adrenalin und diesem 'Nicht wissen, was als Nächstes passiert' finde ich spannend", beschrieb Julia ihre Motivation für die Teilnahme an der Show.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel fanden in diesem März rund um Düsseldorf statt, wo die 16 Promis in knallorangenen Knast-Overalls aus einem Bus in der Innenstadt sprangen und ihre Flucht begannen. Julia musste sich dabei gemeinsam mit weiteren Stars wie Jürgen Milski (62), Mirja du Mont (50) und Janine Kunze (52) in einem Umkreis von 200 Kilometern vor den Huntern Joey Kelly (53), Max Schradin (47) und Otto Bulletproof verstecken. Anders als viele ihrer Mitstreiter entschied sich Julia dafür, die Herausforderung komplett auf sich allein gestellt anzugehen. Wie sie das meisterte, können Fans ab dem 31. März auf Joyn verfolgen.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, "Most Wanted – Wer entkommt?"-Kandidaten 2026

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

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ProSieben / Joyn Die "Most Wanted – Wer entkommt?"-Kandidaten