Julia Römmelt bestätigt Beziehung & Trennung von Konygebony

Julia Römmelt (32) lässt mit einem eigenen Disstrack auf Instagram eine Bombe platzen: Die Reality-Bekanntheit bestätigt darin erstmals öffentlich ihre Beziehung mit Streamer und Rapper Konygebony – und deutet an, dass die gemeinsame Zeit alles andere als harmonisch geendet hat. Damit reagiert sie auf schwere Vorwürfe ihres Ex-Partners, der zuvor selbst mit einem Diss gegen sie ausgeteilt hatte. Konygebony behauptete unter anderem, Julia habe sich mit Fake-Followern einen Platz im Reality-TV verschafft und sich während ihrer Beziehung immer wieder anderen Männern zugewandt. Nun meldet sich die Influencerin selbst zu Wort und liefert mit ihrem eigenen Song ihre Antwort auf die Anschuldigungen.

In ihrem Song nennt Julia Konygebony namentlich und macht damit die gemeinsame Vergangenheit der beiden offiziell. Besonders auffällig: Die Beauty & The Nerd-Bekanntheit bedankt sich darin offenbar ironisch für die Aufmerksamkeit, die sie durch seinen Disstrack bekommen hat. "Danke für die Promo, war nett von dir / doch ich weiß, heute Nacht träumst du nur von mir", rappt sie. Die Zeilen lassen vermuten, dass Julia die Situation vor allem mit einem Augenzwinkern betrachtet. Konygebony hatte zuvor erzählt, er sei über Wochen verliebt gewesen und kaum arbeitsfähig – bis Julia ihn bei einem Wiedersehen überraschend mit einem Abschiedsbrief verlassen habe.

Julias Liebesleben gab ihren Fans zuletzt viele Rätsel auf. Noch vor wenigen Wochen hatte die 32-Jährige auf Instagram erklärt, sich nicht zu ihrem Beziehungsstatus äußern zu dürfen, da sie an der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love teilnimmt, deren Ausstrahlung im August geplant ist. Gleichzeitig stellte sie klar, dass gemeinsame Auftritte mit männlichen Realitystars nicht automatisch auf eine romantische Verbindung hindeuten. "Nur weil ich Content mit Gigi, Tim, Marc-Robin, Kony oder Jeppe mache, heißt das weder, dass ich mit einem von ihnen zusammen bin, noch dass irgendetwas zwischen uns läuft", schrieb sie.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / konygebony Rapper Konygebony, Mai 2025

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

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