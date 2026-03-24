Julia Römmelt (32) will ihr Leben nicht nach Mann ausrichten

Model Julia Römmelt (32) macht ihren Fans auf Instagram eine ehrliche Liebesbeichte: Die Beauty ist mit 32 Jahren weiterhin Single und spricht in ihrer Story offen darüber, woran dies liegt. Dabei erinnert sie ihre Community zunächst an frühere Clips, in denen sie sich mit den Worten "Julia, 30 und Single" vorgestellt hatte. Zwei Jahre später habe sich daran nichts geändert, erklärt sie nun ihren Followern. Ihre neuen Aussagen teilt Julia direkt auf der Plattform und lässt dabei durchblicken, was ihr in einer Partnerschaft wirklich wichtig ist – und warum es mit Mr. Right bisher noch nicht geklappt hat.

In ihren aktuellen Storys erklärt die Influencerin, dass sie ihr Leben nicht nach einem Mann ausrichten möchte. Stattdessen brauche sie einen Partner auf Augenhöhe, wie sie betont. Sie wünsche sich jemanden, der sein eigenes Leben ebenso im Griff habe oder bereit sei, daran zu arbeiten. Genau das sei oft das Problem, berichtet Julia, denn vielen Männern sei das offenbar "zu viel". In ihrer Botschaft zählt sie konkret auf, was sie sich von einem möglichen Partner erhofft: Er soll seine Wäsche selbst waschen, nicht mehr bei Mama wohnen und vor allem emotional reif und bereit für eine ernsthafte Verbindung sein. Am Ende ihres Appells fordert sie mögliche Interessenten mit einem Augenzwinkern dazu auf, sich bei ihr zu melden – oder dass ihre Fans das Video an passende Kandidaten wie Bruder, Vater oder Opa weiterleiten.

Über ihr Liebesleben spricht Julia nicht zum ersten Mal offen im Netz. In der Vergangenheit war sie bereits mit einem Realitystar in Verbindung gebracht worden, mit dem sie sich nach eigenen Angaben besonders wohl gefühlt haben soll. Aus der vermeintlichen Romanze entwickelte sich jedoch keine offizielle Beziehung. Stattdessen setzt das Model ihren Weg als Single bewusst fort und macht deutlich, dass sie ihre Unabhängigkeit schätzt. Ihren Alltag teilt sie weiterhin regelmäßig mit ihrer Community, sei es bei Shootings, Reisen oder entspannten Momenten zu Hause. Dass sie dabei keinen festen Partner an ihrer Seite hat, hindert Julia offenbar nicht daran, ihre Pläne voranzutreiben – und gleichzeitig offen dafür zu bleiben, dass sich eines Tages doch noch der passende Mann meldet.

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Imago Julia Römmelt, Influencerin

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Imago Julia Römmelt, Influencerin

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit