Julia Römmelt schickte laut Ex Nacktbilder an Promi-Mann

Der Beef zwischen Rapper Konygebony und Julia Römmelt (32) geht in die nächste Runde. In einem zweiten Disstrack, den Kony auf TikTok veröffentlicht hat, erhebt er schwere Vorwürfe gegen seine Ex: Sie soll Nacktbilder an einen Mann einer Moderatorin geschickt haben. "Sie schickt Nudes an verheiratete Männer, geht in Shows, wo seine Frau Moderatorin ist", rappt Kony und nimmt wohl Bezug auf die Show Are You The One?, die von Sophia Thomalla (36) moderiert wird und in der Julia bald als Teilnehmerin zu sehen sein wird. Ob die Behauptung wahr ist und sich tatsächlich auf Sophia bezieht, ist unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt hat sich keiner der vermutlich Beteiligten geäußert.

Neben dem angeblichen Kontakt zu einem berühmten Mann wirft er Julia außerdem vor, sich für Karriere und Geld mit verheirateten Männern eingelassen zu haben – darunter angeblich auch ein Clubbesitzer auf Mallorca. Im Netz sammeln sich unter dem TikTok-Clip bereits zahlreiche Kommentare. Viele User zeigen sich wenig beeindruckt: "Ich habe absolut nichts erwartet… und wurde bitter enttäuscht!" Andere meinen: "Man merkt, dass er es nicht gut weggesteckt hat, dass sie nicht mehr da ist."

Zwischen Julia Römmelt und Konygebony brodelt es schon seit Tagen öffentlich. Nachdem er zunächst in einem ersten Diss gegen seine Ex ausgeteilt hatte, reagierte Julia selbst mit einem eigenen Track und bestätigte damit überhaupt erst die Beziehung der beiden. Darin machte sie deutlich, dass das Liebes-Aus unschön verlaufen ist. Seitdem liefern sich die Realitybekanntheit und ihr Ex einen immer heftigeren Schlagabtausch in den sozialen Medien.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

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Imago Julia Römmelt bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt auf Lars Mauchers Schoß, Dezember 2025