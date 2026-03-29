Das war Julia Römmelts größte Challenge bei "Most Wanted"

Julia Römmelt (32) nimmt an der zweiten Staffel der Adventure-Reality-Show Most Wanted – Wer entkommt? teil, die am 31. März 2026 auf Joyn und ProSieben startet. Bei dem Format müssen Promis fünf Tage lang in Deutschland vor sogenannten Huntern fliehen – das Model tritt dabei als Einzelkämpferin an. Gegenüber Promiflash verriet Julia nun, was für sie persönlich die größte Herausforderung während der Show war: "Die größte Herausforderung war definitiv der konstante Druck und die Unsicherheit. Du kannst niemandem zu 100 Prozent vertrauen und bist die ganze Zeit angespannt, das zehrt extrem an den Nerven."

Besonders hart traf Julia jedoch ein anderer Aspekt der Show. "Und was für mich persönlich noch dazu kam: Ich bin eigentlich jemand, der super ungern alleine ist. Ich bin fast nie alleine im Alltag, und dann plötzlich mehrere Tage komplett auf mich gestellt zu sein, war echt eine Challenge für mich", erklärte sie im Interview. Das Alleinsein sei mental fast schwieriger gewesen als das Spiel selbst. Auf die Frage, ob Teams bei "Most Wanted" einen Vorteil haben, antwortete Julia: "Teams können definitiv ein Vorteil sein, weil man sich gegenseitig unterstützt und Informationen teilen kann. Aber gleichzeitig braucht man immer einen Platz mehr auf der Flucht! Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile."

Im Gespräch mit Promiflash betonte das Model auch, wie sehr ihr ADHS im Verlauf der Sendung zum Vorteil wurde. "Durch mein ADHS kann ich extrem schnell auf Situationen reagieren und mehrere Dinge gleichzeitig im Blick behalten", erklärte Julia. Sie setzte beim Entkommen ganz gezielt auf Spontanität und Chaos, statt einen festen Plan zu verfolgen. Ihr Motto lautete: Lieber auf das eigene Bauchgefühl vertrauen, als sich von festen Abläufen einschränken zu lassen – und das zahlte sich aus. Die Herausforderung bei "Most Wanted – Wer entkommt?" faszinierte die Kandidatin besonders wegen der ständigen Spannung. "Ich liebe Herausforderungen, bei denen man auch mental gefordert ist, und bei 'Most Wanted' bist du einfach permanent unter Strom", berichtete die 32-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, "Most Wanted – Wer entkommt?"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

ProSieben / Joyn Die "Most Wanted – Wer entkommt?"-Kandidaten

Anzeige