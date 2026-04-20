Unterlassungsklage: Julia Römmelt wehrt sich gegen Christina

Bei den Reality Awards in Bonn kam es auf dem roten Teppich zu einem handfesten Streit zwischen Julia Römmelt (32) und Christina Grass (37). Julia warf ihrer Kontrahentin vor, ihr gegenüber schwere Anschuldigungen in die Welt gesetzt zu haben. "Christina hat in einem TikTok gesagt, dass ich mich hochschlafen würde", erklärte die The 50-Gewinnerin gegenüber Trashkurs. Die Konsequenz für Julia war klar: "Wenn man Lügen erzählt, bekommt man Unterlassungsklagen."

Christina ließ diese Vorwürfe jedoch nicht unkommentiert auf sich sitzen. "Auf so eine Idee würde ich nicht kommen. Das ist lächerlich", stellte die Bachelor in Paradise-Teilnehmerin gegenüber der Gossip-Seite klar und ergänzte: "Meine Meinung zu ihr bleibt bestehen." Dazu schwelt zwischen den beiden offenbar noch immer der Streit um Christinas Ex Marco Cerullo (37). "Die Geschichte mit Marco, so was ist für mich hinterlistig", sagte Christina im Interview. Julia hingegen betonte, dass die Beziehung der beiden damals bereits zwei Jahre beendet gewesen sei. Doch Christina ist nicht die Einzige, die Post von Julias Anwalt bekommen hat. Die 32-Jährige gestand selbst, dass auch "ein Mann" ein entsprechendes Schreiben erreicht hatte. Realitystar Lars Maucher (29) kommentierte das Interview auf Instagram kurz und knapp mit den Worten "Willkommen im Club" – und machte damit deutlich, dass er wohl auch eine Unterlassungserklärung bekommen hat.

Der Zoff zwischen den beiden Frauen schwelt schon seit einer Weile. Bereits vor einigen Monaten hatte Christina im Netz gegen ihre ehemalige Freundin gewettert, nachdem Gerüchte über eine Romanze zwischen Julia und Marco aufgetaucht waren. Julia hatte damals im Promiflash-Interview angekündigt, sich noch öffentlich zu dem Thema äußern zu wollen, und kritisiert, dass solche Dinge auf Social Media statt im persönlichen Gespräch ausgetragen werden. Nun scheint die Angelegenheit endgültig vor den Anwälten gelandet zu sein.

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IMAGO / BOBO Collage: Julia Römmelt und Christina Grass, Realitystars

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Instagram / lars_maucher Lars Maucher, Realitystar

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Hauter,Katrin/ ActionPress "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Marco Cerullo und Christina Graß