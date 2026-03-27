Darum hatte Julia Römmelt bei "The 50" ein Problem mit Sam

Anfang dieses Monats startete die erste Folge von The 50, und schon im Laufe der ersten Episoden mussten sich zahlreiche Promis von dem Format verabschieden – darunter auch Sam Dylan (35). Besonders eine zeigte sich darüber wohl nicht allzu traurig: Julia Römmelt (32). Im Gespräch mit Promiflash machte die Influencerin im Vorfeld kein Geheimnis daraus, dass der Realitystar ihr während der Dreharbeiten besonders auf die Nerven gegangen sei – und nannte dafür auch einen konkreten Grund. "In der ersten Folge von 'The 50' hat er direkt über mein Outfit gelästert, über mein Kleid und meine Schuhe", erklärte sie und fügte hinzu: "So etwas mag ich einfach nicht. Menschen, die sich über andere stellen, indem sie sie schlechtmachen, sind einfach nicht mein Vibe."

Die 32-Jährige betonte, dass sie insbesondere das "extreme Slutshaming auf Social Media" problematisch finde und der Meinung sei, dass einige Menschen ihr Verhalten diesbezüglich dringend überdenken sollten. Gleichzeitig stellte Julia gegenüber Promiflash klar, dass sie Sam mit ihrer Aussage nicht aktiv angreifen wollte. Sie sei einfach gefragt worden, wer für sie am nervigsten gewesen sei, und da sei ihr sein Name eingefallen. "Wir sind vom Charakter einfach sehr unterschiedlich, haben komplett andere Ansichten, und das hat man auch gemerkt." Bedenklich findet sie allerdings die Reaktionen, die ihre Aussage offenbar ausgelöst hat. "Was ich schade finde: Dass sich manche dann so getriggert fühlen, dass sie anfangen, andere Menschen zu beleidigen. Das sagt am Ende mehr über sie aus als über mich."

Bereits vor einigen Wochen sorgte das Thema für reichlich Gesprächsstoff. In einem Interview im "Blitzlichtgewitter"-Podcast legten Julia und Marc-Robin Wenz offen, mit wem sie am Set am wenigsten klarkamen. "The 50 wird krass!", kündigte Julia damals an und nannte erneut Sam als größten Nervfaktor. Marc-Robin zeigte sich zunächst entspannt, wurde dann aber doch deutlich: "Doch der Töpperwien. Ja, der ist mir auf den Sack gegangen", ließ der Realitystar keine Zweifel an seiner Meinung. Auch Marlisa Rudzio (36) ließ es sich nicht nehmen, öffentlich Stellung zu beziehen. Unter einem Instagram-Beitrag des Podcasts kommentierte sie: "Der Moment, in dem Marc-Robin und ich einmal im Leben derselben Meinung sind. Bei 'The 50' wird man das wahre Gesicht vom Currywurstmann sehen..."

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Imago Julia Römmelt bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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Imago Sam Dylan, März 2026

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026