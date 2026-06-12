Sandy Fähse freut sich nach KDRAS über Follower-Zuwachs

Sandy Fähse (41) ist zurück im Rampenlicht – und das macht sich auch online bemerkbar! Nach seinem TV-Comeback bei der Show Kampf der RealityAllstars berichtet der Schauspieler im Promiflash-Interview von einem deutlichen Schub auf seinem Instagram-Profil. "Ich habe auf jeden Fall Follower-Zuwachs. Ein paar Tausend habe ich dazubekommen", sagt er. Früher hatte er es nach seiner Zeit bei "Berlin - Tag & Nacht" bereits auf rund 366.000 Abonnenten geschafft. In den vergangenen Jahren war es aber in den sozialen Netzwerken deutlich leiser um ihn geworden. "Ich bin ja ein Faulenzer und mache da eher weniger. Ich arbeite halt mehr im echten Leben, anstatt die ganze Zeit auf Instagram zu zeigen, was abgeht", erklärt er den Grund für seinen zwischenzeitlichen Follower-Schwund. Nun erlebt seine Online-Präsenz ein kleines Revival – sehr zur Freude des Realitystars, der sich nach eigener Aussage über den frischen Support seiner Community freut.

Die neuen Follower kommen nicht von ungefähr. Sandy konnte bei KDRAS den zehnten Platz ergattern und viele Fans von sich überzeugen. Doch nicht selten sieht er sich auch mit Kritik konfrontiert. Seit seiner Zeit in der Show trudeln bei Sandy viele Nachrichten ein, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Einige Fans zeigen sich solidarisch und unterstützend: "Du hast alles richtig gemacht. Wünsche dir nur das Beste. Schade, dass du verloren hast", so der Tenor vieler Zuschriften. Andere Zuschauer hingegen sparen nicht mit Kritik und lassen sogar seinen Haarschnitt nicht unkommentiert. Trotz seiner Gegner findet Sandy wieder Gefallen an Instagram: "Ich habe auch ein bisschen mehr Bock auf das Instagram-Game. Aber das habe ich schon 200 Mal versprochen und nie eingelöst", gibt er schmunzelnd zu.

An seiner Bekanntheit im Alltag haben der TV-Auftritt und sein Follower-Zuwachs laut Sandy indessen wenig geändert. "Auf der Straße werde ich jetzt nicht mehr erkannt als vorher", sagt er und nennt einen möglichen Grund: "Ich wohne auf dem Dorf. Da kennt mich eh jeder." In seinem Dorf, im Netz und im Promiflash-Interview gibt sich Sandy als nahbarer Mensch, der trotz TV-Erfolg seinen Alltag bodenständig gestaltet – genau dafür lieben ihn seine Follower, und sicher auch seine Nachbarn.

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Imago Sandy Fähse beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln

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ActionPress Sandy Fähse, Realitystar

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Getty Images Sandy Fähse bei der Jack & Jones Show während der About YOU Fashion Week 2021 in Berlin