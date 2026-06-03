Dieser Promi holt sich KDRS-Allstars-Sieg und teilt Gewinn

Achtung, jetzt folgt ein Spoiler zum Finale von Kampf der RealityAllstars!

Sam Dylan (35) hat das Finale von "Kampf der RealityAllstars" gewonnen – und dabei eine besonders großzügige Geste gemacht. Der Realitystar setzte sich in dem auf der Insel Phuket in Thailand gedrehten Showdown gegen Kate Merlan (39) und Sarah Knappik (39) durch und sicherte sich damit den Sieg der Allstars-Staffel. Nach seinem Triumph überraschte Sam seine Mitstreiter jedoch mit einer unerwarteten Ankündigung: "Es ist zwar nicht viel, aber ich möchte jedem von euch 2000 Euro abgeben. Das ist auch eure Staffel." Damit gehen alle Teilnehmer, die am Finale teilnahmen, zumindest mit einem kleinen Trostpreis nach Hause.

Den Grundstein für seinen Sieg legte Sam bereits mit den Münzen, die er im Verlauf der finalen Folge selbst gesammelt hatte. Den entscheidenden Schubs Richtung Sieg bekam er jedoch von den kurz zuvor ausgeschiedenen Kandidaten, die ihre Münzen an das finale Trio verteilen mussten. Lange blieb es dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen – bis Maurice Dziwak (27) nach vorne trat und mit seinen verbliebenen Münzen Sam den letzten nötigen Vorsprung verschaffte. Dass Sam am Ende gewinnen würde, hatte sich bereits vor der offiziellen Ausstrahlung abgezeichnet: Bereits einige Tage vor dem Finale war der Sieg des Realitystars vorab von Bild bekannt geworden. Besonders an dieser Staffel war ohnehin, dass erstmals ausschließlich ehemalige Kandidaten gegeneinander antraten – darunter sogar frühere Sieger der Show.

Dass Sam sich am Ende den Sieg holt, hätten zwischenzeitlich wohl nur die wenigsten gedacht. Denn mitten in der Staffel hatte ausgerechnet Georgina Fleur (36) ihn eiskalt aus der Sala befördert. Damals wurden Sam und Georgina von Emmy Russ (27) und Cosimo Citiolo (44) als ein Duo bestimmt. Dann kam der fiese Deal: Safety-Ticket sichern, aber dafür den Teampartner verbannen. Sam zögerte und erklärte sogar: "Es ist wieder einiges passiert. Wir hatten hier so etwas wie eine Aussprache... Und irgendwie habe ich auch schon wieder ein bisschen Spaß mit ihr." Er lehnte ab, doch Georgina sah die Sache komplett anders und sagte: "Jetzt mal ganz ehrlich, Sam hat mich schon so oft in meinem Leben verkauft, also könnte ich mir schon vorstellen, dass er mich hier verkauft hat und dann müsste ich meine Koffer packen und gehen." Sie nahm das Safety-Ticket an und Sam musste gehen.

Anzeige Anzeige

RTL II Arabella Kiesbauer, "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die Kandidaten von "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL II Sam Dylan, "Kampf der RealityAllstars" 2026

RTL II Sam Dylan, "Kampf der RealityAllstars" 2026