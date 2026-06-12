Nach KDRAS: Mit ihm hat Sandy Fähse eine offene Rechnung

Sandy Fähse (41) ist zurück im Reality-Rampenlicht – und hat nach Kampf der RealityAllstars offenbar noch eine ordentliche Rechnung offen. In der aktuellen Staffel des TV-Formats geriet der Schauspieler immer wieder mit seinen Mitstreitern aneinander, vor allem mit Cosimo Citiolo (45), Maurice Dziwak (27) und den Morderger Zwillingen, die nach ihrem Rauswurf mit Sandy abrechneten. Im Gespräch mit Promiflash machte Sandy nun deutlich, dass die Streitereien auch nach Ende der Dreharbeiten nicht komplett ausgestanden sind. Besonders ein Mitkandidat bringt den Social-Media-Star so sehr auf die Palme, dass er ihn jetzt sogar öffentlich zu einem Showkampf herausfordert.

Über Cosimo sagte Sandy, dass dieser für ihn "irgendwo falsch abgebogen" sei. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass er ihn eigentlich möge, weil er "voll witzig" sei. Sandy vermutet, dass die schiere Anzahl an Realityshows Cosimo verändert habe: "Ich glaube, der hat durch seine Anzahl der Shows einfach irgendwann die Kontrolle über seinen eigenen Willen verloren", sagte er. Ganz anders klingt es, wenn Sandy über Maurice spricht. "Dem gönne ich gar nichts", stellte er unmissverständlich klar. Er warf ihm vor, faul zu sein, nichts zu machen und nur darauf zu warten, dass ihm alles hinterhergetragen werde. Danach legte er mit einer direkten Kampfansage nach: "Fame Fighting, ich bin dabei. Er sagt, ich hätte keine Eier. Ich wär ein alter Mann. Ich wäre überflüssig. Digger, lass kämpfen. Lass zusammen in den Ring gehen." Sogar ein Derby-Vergleich durfte nicht fehlen: "Dortmund gegen Schalke. Klassiker, Derby. Wir beide. Wir schauen, was abgeht."

Sandy ist vor allem als Schauspieler bekannt, hat sich in den letzten Jahren aber auch als Social-Media-Persönlichkeit und Unternehmer einen Namen gemacht. Mit Realityformaten wie "Kampf der RealityAllstars" ist er immer wieder im TV präsent. Maurice ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht der deutschen Realitywelt – und schon in der Show herrschte zwischen den beiden dicke Luft. Ob es tatsächlich zu einem Aufeinandertreffen im Ring kommt, bleibt abzuwarten. Nach Sandys öffentlicher Herausforderung liegt der nächste Schritt nun bei Maurice.

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Getty Images Sandy Fähse bei der Jack & Jones Show während der About YOU Fashion Week 2021 in Berlin

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RTLZWEI Maurice Dziwak, Realitystar