KDRS: Prinz Frédéric von Anhalt legt genervten Abgang hin

Bei Kampf der RealityAllstars ist es in der achten Folge zu einem handfesten Eklat gekommen. Prinz Frédéric von Anhalt (82) hat die Show nach einem heftigen Streit wutentbrannt verlassen. Auslöser war ein Spiel, bei dem einige Promis das Recht auf eine normale Toilettennutzung verloren haben. Für den 82-Jährigen war das ein No-Go. "Ich gehe aufs Klo, wenn ich aufs Klo gehen muss. Ich lasse mir von keinem befehlen, wann ich aufs Klo muss und wer mit aufs Klo geht", schimpfte er. Serkan Yavuz (33) versuchte zu vermitteln – doch Frédéric ließ sich nicht besänftigen. "So eine Toilettennummer mache ich nicht mit", stellte er klar.

Die Situation eskalierte, als Maurice Dziwak (27) den aufgebrachten Prinzen direkt konfrontierte. "Er weiß doch, worauf er sich einlässt", hatte Maurice zunächst noch im Einzelinterview kommentiert. Im anschließenden Streit wurden die beiden laut, Maurice rief dem Prinzen zu: "Du bist gar nichts." Frédéric hielt sich sogar ein Hemd vors Gesicht, um die verbalen Attacken des Realitystars abzuwehren. Zuvor hatte sich der Prinz noch über Maurice geärgert, der sich bei der "Wand der Wahrheit" als lustigsten Realitystar positioniert hatte. "Der Typ, der am steifsten war, ist ganz vorne", echauffierte er sich. Im anschließenden Interview ließ Frédéric kein gutes Haar an der Show: "Leute, das ist nicht meine Welt. Das ist Schmutz. Ich würde euch bitten, mir ein Auto zu schicken und mich ins Hotel zu fahren." Schließlich verabschiedete er sich mit den Worten "Ich kann nicht mehr. Ich muss unter normale Menschen. Danke, Tschüss" und verließ mithilfe des Produktionsteams die Sala.

Frédéric ist damit schon der zweite Promi, der in der Doppelfolge vorzeitig das Handtuch wirft. Denn bereits in Folge sieben musste Narumol ihre Koffer packen. Beim "Quit Game" warteten drei Geschenke auf Narumol, Georgina Fleur (36) und Kate Merlan (39). In einer Box steckte das Exit-Ticket. Während Georgina und Kate mit einem Palmen-Ticket in der Sala bleiben durften, zog ausgerechnet Narumol die Karte mit der Aufschrift "Deine Sendezeit ist vorbei". Im Einzelinterview flossen die Tränen. "Ich muss die Sala verlassen, dabei wollte ich nicht", schluchzte sie.

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RTL Cecilia Asoro und Maurice Dziwak, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Der Cast von "Kampf der RealityAllstars" 2026