Forsthaus-Exit: Paul und Oli waren eigentlich siegessicher

Für Paul Aubster und Oliver Ginkel war die Zeit in der diesjährigen Staffel von Forsthaus Rampensau Germany nicht von langer Dauer. Obwohl die beiden ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten ziemlich siegessicher waren, mussten sie als zweites Duo das Format verlassen. Im Exit-Game verloren sie gegen Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33) – und das, obwohl sie ihrer Meinung nach eigentlich "den Schlüssel zum Gewinnen" innehatten. "Weil Paul und ich, nicht so wie Walentina und Eva, eine echte, beständige Freundschaft führen. An diesem Tag hat uns einfach ein Quäntchen Glück gefehlt", sagt Oli rückblickend im Promiflash-Interview.

Das Preisgeld von 25.000 Euro hätten die Jungs gerne mit nach Hause genommen. Ein paar Pläne hatten sie damit auch schon. "Wir hätten das fair unter uns aufgeteilt und wären dann ein dickes Steak essen gegangen", erzählen sie und fügen scherzend hinzu: "Gut, dann halt beim nächsten Mal." Die nächste Chance auf eine dicke Geldsumme winkt ihnen auch schon: Sowohl Oliver als auch Paul sind Teil der neuen The 50-Staffel, die im kommenden März starten soll. Dabei könnten sie sogar 50.000 Euro einheimsen – jedoch nicht für ihre eigene Tasche, sondern zugunsten ihrer Social-Media-Follower.

Seit sich in der vergangenen "Make Love, Fake Love"-Staffel ihre Wege kreuzten, sind Paul und Oli dicke Freunde. Dass ihre Zeit im Forsthaus nur so kurz war, traf das Duo sehr. "Ich bin traurig, dass uns die Chance verwehrt wurde, Rampensau zu werden. Das hätten wir eindeutig mehr verdient als andere", betonte Paul, während beide Männer ihren Gefühlen der Enttäuschung freien Lauf ließen.

Joyn Oliver Ginkel und Paul Aubster, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel und Paul Aubster, Reality-TV-Stars

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel im Mai 2025

