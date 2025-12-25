Das waren Oli und Pauls Favoriten im "Forsthaus Rampensau"

Oliver Ginkel und Paul Aubster mussten das Forsthaus Rampensau Germany als zweites Duo verlassen – bis dahin hatten sie aber eine ziemlich gute Zeit. Im Promiflash-Interview verraten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten, mit wem der anderen Rampensäue sie sich am besten verstanden haben. "Mit C-Bas und Christo natürlich und mit Dilara und Yeliz", erzählen die beiden Kumpel und fügen hinzu: "und auch mit Henna, Maurice und Papsel."

Ein Blick auf Olivers Instagram-Kanal zeigt, dass in der österreichischen Berghütte wohl echte Freundschaften entstanden sind. Gleich die beiden neuesten Videos sind gemeinsam mit den Comedians C-Bas und Chris Manazidis entstanden. Zu dem einen schreibt Oli: "POV: Du hast wahre Freunde im Forsthaus gefunden" und "Im Reality-TV gibt’s auch ausnahmsweise mal gute Charaktere! Vielleicht besteht ja noch Hoffnung?" Wen die Jungs nicht so gut leiden konnten, verraten sie im Interview zwar nicht, jedoch eckte vor allem Paul im Format mit Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29) an.

Bevor Oliver und Paul das Forsthaus verlassen mussten, lieferten sie sich noch ein spannendes Rein-Raus-Spiel gegen Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33). Dabei hatten die Jungs die anderen Kandidaten hinter sich: Fast alle hofften darauf, dass sie das Frauen-Duo besiegen und statt ihnen weiter um den Titel Forsthaus Rampensau kämpfen würden. Letztendlich konnten Eva und Wale das Spiel aber mit knappem Vorsprung für sich entscheiden – und die Zeit in der Show endete für die beiden Make Love, Fake Love-Stars sehr emotional.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel und Paul Aubster, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel und Christo Manazidis, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Oliver Ginkel und Paul Aubster, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Anzeige