Pink feiert Carey Hart zum Vatertag und trotzt Gerüchten

Mit einem emotionalen Instagram-Post hat Pink (46) ihrem Mann Carey Hart (50) zum Vatertag eine besondere Liebeserklärung gemacht. Die Sängerin teilte vergangene Woche mehrere Fotos, auf denen der Motocrossfahrer mit den gemeinsamen Kindern Willow und Jameson zu sehen ist – darunter ein Schnappschuss von Carey und dem neunjährigen Jameson mit Fahrradhelm, eines, auf dem die 15-jährige Willow ihren Vater von hinten umarmt, sowie ein Familienfoto vor schwarz-silbern-goldenen Luftballons anlässlich von Willows Geburtstag. "Es ist ein solches Geschenk, einen Vater zu sehen, der seine Kinder liebt. Der durch diese Liebe an seine Grenzen gebracht wird und auf jede erdenkliche Weise da ist", schrieb Pink zu den Bildern. "Diese zwei sind sehr glücklich und sehr geliebt." Das Posting erschien nur rund vier Monate, nachdem die Musikerin Gerüchte über eine Trennung von Carey öffentlich zurückgewiesen hatte.

Auch Carey meldete sich zum Vatertag mit einem eigenen Post zu Wort, in dem er sich bei seinen Kindern bedankte. "Ich bin gesegnet mit den zwei erstaunlichsten Kindern, um die ich je hätte bitten können", schrieb er auf Instagram. Im Februar hatten Medienberichte behauptet, das Paar habe sich nach 20 Ehejahren getrennt. Pink reagierte damals mit einem Instagram-Video und erklärte lachend: "Ich wurde gerade darüber informiert, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Ich wusste es nicht." In der Bildunterschrift stellte sie klar: "Wenn ihr es nicht von mir hört, glaubt den Hype nicht."

Pink und Carey lernten sich im Jahr 2001 bei den Summer X Games in Philadelphia kennen. Ihre Beziehung verlief alles andere als geradlinig: Nach einer kurzen Trennung 2003 und einer Wiedervereinigung machte Pink ihrem damaligen Freund 2005 selbst den Heiratsantrag. Im Januar 2006 heirateten die beiden. Auch danach gab es Krisenzeiten – 2008 bestätigte Pink erneut eine Trennung, doch statt einer Scheidung entschieden sich beide für eine Eheberatung und fanden wieder zueinander. Zum 18. Hochzeitstag 2024 schrieb Pink offen über die Schwierigkeiten in ihrer Ehe: "Liebe bedeutet, ein Leben lang immer wieder an den Tisch zurückzukehren. Wir haben es fast nicht bis zu diesem hier geschafft, ehrlich gesagt sogar mehrmals nicht." Sie fügte hinzu: "Ich bin stolz, dass wir es durch dieses Jahr geschafft haben. Ich trage unsere Narben mit Stolz."

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Getty Images Carey Hart und Pink

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Instagram / pink Pink mit Carey Hart und den gemeinsamen Kindern

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Getty Images Pink und Carey Hart mit ihren beiden Kinds Jameson und Willow, 2019