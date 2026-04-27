Pink und Tochter Willow (14) legen stilvollen Auftritt hin

Gemeinsam haben Pink (46) und ihre Tochter Willow Hart (14) bei der Premiere des Musicals "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City für einen Hingucker gesorgt. Am 26. April erschienen die beiden auf dem roten Teppich im eleganten Look und zogen damit alle Blicke auf sich. Besonders auffällig war dabei, dass die 14-jährige Willow ihre berühmte Mutter mittlerweile nahezu überragt – ein Moment, den wohl viele Eltern nur zu gut kennen. Händchen haltend posierten die beiden selbstbewusst vor den Kameras und zeigten sich dabei von ihrer besten Seite.

Während Willow in einem figurbetonten roten, schulterfreien Kleid mit Korsettdetails, Spitzenbesatz und einem hohen Beinschlitz auftrat, setzte Pink auf ihren gewohnt kantigen Look: ein schlichter schwarzer Maxirock kombiniert mit einer Nieten-Lederjacke. Dazu trug die Sängerin ihren platinblonden Pixie-Cut und strahlte stolz neben ihrer Tochter. Willow hingegen entschied sich für einen weichen Haarstyle und natürliches Make-up, das den eleganten Gesamtlook perfekt abrundete.

Pink schwärmt regelmäßig von ihrer Tochter und deren Eigenständigkeit. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte sie: "Ich schaue mich um und alle machen dasselbe – und sie einfach nicht. Sie tanzt nach ihrer eigenen Musik, und ich bin unglaublich stolz auf sie. Sie ist wirklich talentiert. Willow ist ihr eigener Vogel. Sie ist großartig (...)." Dass Willow bei dem Musicalabend dabei war, kommt nicht von ungefähr – die Tochter der Rockröhre ist ein echter Musicalfan. Pink verriet einmal über sie: "Sie liebt das Musiktheater sehr. Sie hat eine Stimme, Mann. Sie ist ein kleiner Vogel." Neben Willow hat Pink noch einen Sohn namens Jameson.

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Getty Images Pink und Willow Sage Hart bei der Broadway-Premiere von "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City

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https://www.instagram.com/p/DOL1_aCkQni/?img_index=1 Willow Sage Hart, Tochter von Sängerin Pink, im September 2025

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Instagram / pink Pink und Willow, Dezember 2024