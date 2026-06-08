Für Tochter Willow: Darum moderierte Pink die Tony Awards

Pink (46) hat die 79. Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York City am Sonntag moderiert – und das aus einem ganz bestimmten Grund: für ihre Tochter Willow (15). "Heute bin ich hier als Broadways größter Fan", sagte sie laut Hello! in ihrem Eröffnungsmonolog, um sich sofort selbst zu korrigieren: "Na ja, zweitgrößter Fan nach meiner Tochter Willow." Und auch Ehemann Carey Hart (50) sowie Sohn Jameson verfolgten den Abend live im Saal. Für einen unvergesslichen Auftakt sorgte Pink gleich zu Beginn: Verkleidet als Peter Pan schwebte sie über die Bühne und hob Neil Patrick Harris (52) zu den Klängen von "Defying Gravity" in die Luft. Anschließend performte sie eine umgedichtete Version des "Moulin-Rouge!"-Hits als "Leading Lady Marmalade" – gemeinsam mit Megan Thee Stallion (31), Lea Michele (39) und Dylan Mulvaney (29) sowie zahlreichen weiteren Nominees des Abends.

Den wohl lustigsten Moment des Abends lieferte Pink, als sie auf Willows eigentlichen Beweggrund zu sprechen kam, warum sie ihre Mutter zur Moderation ermutigt hatte: die Aussicht auf Selfies mit Broadway-Stars. "Ich weiß nicht, wo sie gerade ist, aber ich habe diesen Job nicht angenommen, damit mein Kind Broadway-Selfies machen kann – obwohl...", scherzte sie, bevor sie dem Publikum ein Foto zeigte, das Willow tatsächlich ergattert hatte. Und für sich selbst hatte Pink natürlich auch gesorgt: Ein Selfie von ihr allein flimmerte über die Leinwand, mit dem Kommentar: "Nathan Lane war beschäftigt." Im April war bekanntgegeben worden, dass Pink die Moderation übernehmen würde. In ihrer offiziellen Ankündigung betonte sie: "Es ist die Ehre meines Lebens, einen Abend zu moderieren, der den fleißigsten Menschen im Showbusiness gewidmet ist."

Pink und ihre Familie zogen Anfang dieses Jahres eigens nach New York City, damit Willow dort eine Ausbildung im Bereich Musical Theater verfolgen kann. "Es ist deine Zeit, wir folgen dir", schilderte Pink ihre Entscheidung in der US-Morningshow "CBS Mornings". Die Moderationszusage habe sie sich übrigens von ihrer Tochter absegnen lassen müssen, wie die Sängerin mit einem Augenzwinkern verriet: "Als ich meine Tochter fragte, war sie sehr aufgeregt darüber, ein Ticket für die Tonys zu bekommen – also moderiere ich jetzt die Tonys, und ich bin wirklich, wirklich aufgeregt und sehr nervös, denn dieses Mädchen ist ein hartes Publikum!" Auf dem roten Teppich der Veranstaltung hatte die Sängerin zuvor mit ihren Liebsten – darunter auch ihre Mutter Judith Moore – für die Fotografen posiert.

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Imago Judith Moore, Pink, Jameson Hart, Willow Sage Hart und Carey Hart bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York

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Instagram / pink Pinks Tochter Willow Hart bei einem Broadway-Besuch, Oktober 2024

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Instagram / pink Pink und Willow, Dezember 2024