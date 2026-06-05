Pink teilt emotionale Worte zum Geburtstag ihrer Tochter

Zum 15. Geburtstag ihrer Tochter Willow hat Sängerin Pink (46) rührende Worte gefunden – und dabei ein persönliches Geständnis gemacht. Im Gespräch mit E! News kurz vor Willows Geburtstag sprach die Musikerin offen darüber, wie es sich anfühlt, eine Tochter aufwachsen zu sehen. Pink verriet, dass sie ihr in der Geburtstagskarte schrieb: "Sie hat mir beigebracht, was Liebe ist, und ich habe jede Phase geliebt, in der ich ihre Mutter sein durfte." Dabei ließ sie auch eine überraschend ehrliche Aussage fallen: "Ich hatte wirklich Angst davor, Mutter zu werden."

Trotz ihrer früheren Bedenken kann die Sängerin heute nur Positives über ihre Teenagertochter berichten. "Es macht mich sehr emotional. Ich wusste nicht, ob ich mit einem Teenager umgehen kann – und sie ist der einfachste Mensch, den ich je geliebt habe", sagte sie gegenüber E! News. Für Willows Theaterträume hat die Familie sogar ihren Wohnort gewechselt: Pink zog mit ihrer Familie von Los Angeles nach New York City, damit Willow dort Theater studieren und die Broadwaywelt hautnah erleben kann. Ehemann Carey Hart (50) teilte erst kürzlich auf Instagram ein Foto von Willow vor den New 42nd Street Studios am Times Square – einem Proberaum für aufstrebende Broadwaykünstler. "Großer Tag für mein Baby, Willz!!!!!", schrieb er dazu.

Pink und Carey, den sie 2006 heiratete, sind gemeinsam Eltern von Willow und dem neunjährigen Sohn Jameson. Die Verbundenheit der Sängerin mit der Theaterwelt hatte sie bereits öffentlich demonstriert, als sie eine Episode der "The Kelly Clarkson Show" moderierte und dabei gemeinsam mit Willow den Song "This Hopeless War" aus dem Broadwaystück "The Outsiders" sang. In New York hat Pink inzwischen auch ein neues Zuhause gefunden: Laut dem Wall Street Journal erwarb sie ein Stadthaus in Greenwich Village für 18,5 Millionen Euro – ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1849 mit rund 740 Quadratmetern Wohnfläche.

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Getty Images Pink und Willow Sage Hart bei der Broadway-Premiere von "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City

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Instagram / pink Sängerin Pink und ihre Tochter Willow Hart im Oktober 2024

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Getty Images Pink mit Sohn Jameson, Tochter Willow und Ehemann Carey Hart bei den CMA Awards 2019