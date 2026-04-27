Wie einst die Mama: Pinks Sohn Jameson hat pinkfarbene Haare

Wie einst die Mama: Jameson Moon Hart (9), der Sohn von Sängerin Pink (46) und Motocross-Profi Carey Hart (50), ist beim Eishockey neuerdings mit einer auffälligen pinken Frisur unterwegs. Carey teilte ein Foto des Neunjährigen auf Instagram, auf dem er kampfbereit und mit leuchtend pinken Haaren auf den Start seines Eishockeyspiels wartet. "Samstagmorgen Hockey. Jamo ist bereit", schrieb der stolze Papa dazu. Noch wenige Wochen zuvor war der Neunjährige auf demselben Account mit seinen gewohnten blonden Haaren zu sehen.

Damit erinnert Jameson Moon verblüffend stark an seine Mama zu Beginn ihrer Karriere. Als Pink im Jahr 2000 mit dem Song "There You Go" und dem Album "Can't Take Me Home" ihren Durchbruch feierte, zierte sie ein knallpinker Pixiecut – passend zu ihrem Künstlernamen. Diese Frisur behielt sie mehrere Jahre bei, bevor sie im Laufe ihrer inzwischen über 25-jährigen Karriere mit verschiedenen Haarfarben experimentierte – von blond bis hin zu einem kühlen Grau.

Übrigens tritt auch Pinks Tochter Willow Sage Hart (14) zunehmend in Mamas Fußstapfen – allerdings auf der Bühne. Vor Kurzem sangen die beiden in der "The Kelly Clarkson Show" gemeinsam das Duett "Hopeless War" aus dem Broadway-Musical "The Outsiders". Bereits 2021 hatten Mutter und Tochter mit dem Song "Cover Me in Sunshine" gemeinsam Musik veröffentlicht – damals war Willow gerade neun Jahre alt.

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Frederick M. Brown/Getty Images Sängerin Pink 2016 in Hollywood

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Instagram / hartluck Jameson, Sohn von Pink und Carey Hart

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Getty Images Pink und Willow Sage Hart bei der Broadway-Premiere von "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City