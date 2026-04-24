20-Jahre-Jubiläum: Dieses Album machte Pink zur Popikone

Vor 20 Jahren meldete sich Pink (46) mit einem echten Knall im Popgeschäft zurück: 2006 veröffentlichte die Sängerin ihr viertes Studioalbum "I'm Not Dead" und machte damit unmissverständlich klar, dass mit ihr weiterhin zu rechnen ist. Auf der Platte finden sich einige ihrer größten Hits wieder, wie der SWR berichtet – darunter Songs wie "Stupid Girls", "Who Knew" und "Dear Mr. President". Mit dem selbstbewussten Albumtitel setzte Pink ein Statement gegen alle, die sie schon abschreiben wollten – und legte zugleich den Grundstein dafür, als dauerhafte Größe im internationalen Popgeschäft wahrgenommen zu werden.

Schon vor "I'm Not Dead" hatte Pink sich mit ihrem Erfolgsalbum "Missundaztood" und Songs wie "Get The Party Started" oder "Family Portrait" eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Doch mit dem 2006er-Werk kletterte sie noch einmal eine Stufe höher. Für das Album holte sie sich prominente Unterstützung: Starproduzent Max Martin, der bereits Hits für Britney Spears (44), NSYNC und die Backstreet Boys geschrieben hatte, arbeitete gleich an mehreren Songs mit. Inhaltlich zeigte sich Pink dabei deutlich gereifter, ohne ihre rebellische Art zu verlieren. Der Albumopener "Stupid Girls" sorgte mit seinem kritischen Blick auf Klischees rund um Glitzer, Mini-Tops und teure Handtaschen für Aufsehen und brachte ihr bei den MTV Video Music Awards den Preis für das beste Popvideo ein.

Neben den gesellschaftskritischen Tönen hat "I'm Not Dead" auch eine ganz intime Seite. Pink verarbeitete darauf persönliche Themen und ließ ihr Publikum näher an sich heranrücken. Ein besonderer Moment ist der Song "I Have Seen The Rain", den sie gemeinsam mit ihrem Vater aufnahm – ein Lied, das er ursprünglich über seine Zeit im Vietnamkrieg geschrieben hatte und das sie als Kind als erstes auswendig lernte. In späteren Jahren erzählte Pink immer wieder, wie sehr ihre Familie und vor allem ihr Vater ihre Liebe zur Musik geprägt haben. Auch in ihrer Rolle als Mutter zweier Kinder betont die Musikerin in Interviews bis heute, wie wichtig ihr starke Vorbilder und authentische Botschaften sind – Werte, die schon vor 20 Jahren auf "I'm Not Dead" deutlich hörbar waren.

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Getty Images Pink, Sängerin

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Getty Images Pink im Juni 2023

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Getty Images Pink, Sängerin

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