So unterstützt Pink den Broadway-Traum ihrer Tochter Willow

Pink (46) hat einen großen Schritt gewagt: Die Sängerin ist mit ihrer Familie von Los Angeles nach New York gezogen, um den Traum ihrer Tochter Willow Hart (15) zu unterstützen. In der US-Morningshow "CBS Mornings" plauderte Pink mit Moderatorin Gayle King (71) über den Neuanfang an der Ostküste und verriet, dass die inzwischen 15-Jährige eine Karriere am Broadway anstrebt. Willow habe sie seit ihrer Kindheit auf Tourneen rund um die Welt begleitet, nun kehre sich die Rollenverteilung in der Familie um. "Es ist deine Zeit, wir folgen dir", schilderte Pink ihre Entscheidung in der Sendung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Carey Hart (50) und ihrem Sohn Jameson Moon Hart (9) will die Musikerin ihrer Tochter den Weg auf die große Theaterbühne ebnen.

Im Gespräch mit Gayle schwärmte Pink ausführlich von den künstlerischen Fähigkeiten der Teenagerin. Willow sei vom Musiktheater regelrecht besessen, ihre Gesangs- und Schauspielkünste beschreibt die Künstlerin als "phänomenal". Auf Nachfrage, ob sie das nur als stolze Mutter sage, reagierte Pink entschieden: "Nein. Ich würde sagen: 'Das kannst du nicht', wenn es nicht so wäre." Stattdessen betonte sie, wie hart Willow arbeite, dass sie eine Einser-Schülerin sei und mit viel Fleiß an Workshops, Cabarets und Produktionen wie dem Musical "Carrie" teilnehme.

Auch gegenüber E! News erklärte Pink, sie sei "sehr transparent" mit ihrer Tochter und gebe ihr klare Ratschläge für das Showbusiness: Man müsse hart arbeiten, ein guter Mensch und ein gutes Teammitglied sein, sein Handwerk ständig verbessern – und trotzdem die eigenen Erfolge feiern. Um Willow noch näher an die Welt des Broadways zu bringen, besucht die Familie regelmäßig große Shows oder Jubiläumsabende von "Hamilton". Heute beschreibt sie die 15-Jährige als "die einfachste Person, die sie je lieben durfte" und als deutlich selbstbewusster, als sie es selbst im gleichen Alter war. Während Pink früher nur vor Menschen singen konnte, die sie nicht ansahen, tritt Willow mit viel Ruhe und Anmut auf die Bühne.

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Instagram / pink Pink und Willow, Dezember 2024

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Getty Images Pink und Willow Sage Hart bei der Broadway-Premiere von "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City

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Getty Images Willow Sage Hart, Pink, Carey Hart und Jameson Moon Hart im Jahr 2022