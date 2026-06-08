Pink und Familie strahlen gemeinsam auf dem roten Teppich

Glamour und Familienglück vereint: Pink (46) hat am Sonntag ihren großen Moment als Gastgeberin der 79. Tony Awards in New York genutzt, um ihre engsten Liebsten auf dem roten Teppich zu präsentieren. In der Radio City Music Hall strahlte die Sängerin in einem schwarzen, trägerlosen Kleid mit spektakulärer Federboa als Schleppe – an ihrer Seite: Ehemann Carey Hart (50), Tochter Willow (15) und Sohn Jameson (9) sowie Mutter Judith Moore. Für die Sängerin war es gleich in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Abend, denn es war ihr allererster Einsatz als Moderatorin einer Preisverleihung.

Die ganze Familie machte auf dem Teppich eine tolle Figur: Willow begeisterte in einem glitzernden silbernen Kleid, der neunjährige Jameson zog mit seinem Smoking und leuchtend pinken Haaren alle Blicke auf sich, und Carey erschien in einem dunklen Anzug mit schwarzem Hemd und schwarzer Krawatte. Grandma Judith rundete das Familienbild in einem eleganten Hosenanzug ab. Pink selbst bezeichnete die Einladung, die Tonys zu moderieren, als eine große Ehre. "Die Broadway-Community ist die am härtesten arbeitende im Showgeschäft. Sie stehen jeden Abend auf der Bühne, manchmal zweimal, und erschaffen absolute Magie", schrieb sie laut dem Magazin Daily Mail auf Instagram. Dass sie die ganze Familie dabei hat, ist dabei kein Zufall: Im Interview mit CBS Mornings verriet sie, dass die Familie extra von Los Angeles nach New York gezogen ist – für Willows Leidenschaft für das Musicaltheater und um den Traum ihrer Tochter zu ermöglichen.

Pink und Carey sind seit 2006 verheiratet, und ihre Ehe stand zuletzt kurz in der Schusslinie: TMZ hatte berichtet, dass sich das Paar getrennt habe – Pink wies das jedoch entschieden zurück und nannte die Berichte "Fake News". Tochter Willow ist in der Musikwelt keine Unbekannte: Bereits 2021 veröffentlichten Mutter und Tochter gemeinsam den Duett-Song "Cover Me In Sunshine", der unter anderem in Australien auf Platz sechs der Charts kletterte. Im Februar 2024 standen die beiden auch live gemeinsam auf der Bühne, als Willow ihre Mutter während deren Summer Carnival Tour in Australien begleitete. Von Willows Talenten ist Pink jedenfalls überzeugt: "Sie ist talentierter, als ich es jemals in ihrem Alter war", sagte sie gegenüber CBS Mornings.

Anzeige Anzeige

Getty Images P!Nk bei den 79. Tony Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Familienauftritt von P!nk mit Judith Moore, Willow Sage Hart, Jameson Hart und Carey Hart bei den Tony Awards 2026 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Pink und Willow Sage Hart bei der Broadway-Premiere von "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City