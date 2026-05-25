Aus dem Grund trug Sarah Jessica Parker schwarzes Brautkleid

Vor 29 Jahren, am 19. Mai 1997, heiratete Sarah Jessica Parker (61) den Schauspieler Matthew Broderick (64) – und sorgte dabei mit ihrer Outfitwahl für einen unvergesslichen Modemoment. Statt in klassischem Weiß gab sie ihr Jawort in einem schwarzen Kleid des Chelsea-Labels Morgane le Fay. Das Kleid war dabei keine aufwendig geplante Designerkreation, sondern ein spontaner Kauf von der Stange. "Ich war zu verlegen, um Zeit mit der Suche nach einem Brautkleid zu verbringen", erklärte sie gegenüber dem Talkshowhost Andy Cohen (57) in der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen". Gegenüber dem Magazin Glamour ergänzte sie: "Ich kaufte das erste Kleid, das ich angeschaut habe."

Das schwarze Kleid war bewusst schlicht gehalten – und das hatte einen ganz bestimmten Grund. "Unsere Logik war, dass wir an diesem Tag keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollten, weil wir Schauspieler sind und den ganzen Tag Aufmerksamkeit bekommen", erklärte die Schauspielerin gegenüber Glamour und fügte hinzu: "Es war eine Party für alle anderen." Auch die Hochzeitsfeier selbst war unkonventionell: Die 100 Gäste wurden per Einladung lediglich zu einer "Party" gebeten – ohne zu wissen, dass sie eine Trauung erwartete. Für ihre Schuhe wählte Sarah Jessica blaugrüne Samt-Pumps von Robert Clergerie und folgte damit der alten Brauttradition des "Something Blue". Gegenüber dem Magazin Marie Claire äußerte sie später jedoch Bedauern: "Wir haben es behandelt wie eine große Party an einem Montagabend – und ich bereue das."

Mit ihrer Entscheidung für Schwarz löste Sarah Jessica unwissentlich einen Trend aus, der Jahrzehnte anhielt. Prominente wie Ellen Pompeo (56) und Avril Lavigne (41) ließen sich von ihrem Look inspirieren und sagten ebenfalls in Schwarz Ja. Rückblickend hätte sich die Sex and the City-Darstellerin jedoch ein ganz anderes Kleid gewünscht. Gegenüber "Martha Stewart Weddings" verriet sie: "Wenn ich heute heiraten würde, würde ich wahrscheinlich Creme tragen, nur um dieses Brauterlebnis zu haben." Ihr Traumkleid hätte dabei einen klaren Stil: "Ich würde jetzt ein Kleid wollen, das sich wie Oscar de la Renta anfühlt – mit Taschen unterhalb der Taille, einem sehr taillenkurzen Oberteil und einem riesigen Rock aus Taft oder Duchesse-Satin."

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Getty Images Sarah Jessica Parker beim Booker Prize 2025

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Instagram / sarahjessicaparker Hochzeitsfotos von Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick

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Getty Images Sarah Jessica Parker, Schauspielerin