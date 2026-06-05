Sarah Jessica Parker feiert Knicks-Sieg mit ihrer Familie

Die Basketballmannschaft New York Knicks hat das erste Spiel der NBA Finals 2026 gegen die San Antonio Spurs gewonnen – und Sarah Jessica Parker (61) hat diesen Moment ausgelassen gefeiert. Die Schauspielerin war am Mittwochabend gemeinsam mit ihrem Mann Matthew Broderick (64) und ihren drei Kindern in der Crompton Ale House Bar im New Yorker Stadtteil Chelsea, um den historischen Sieg ihrer Lieblingsmannschaft zu erleben. Laut einem Augenzeugen, der Page Six exklusiv davon berichtete, hatten sie dabei "wirklich viel Spaß" – und die Stimmung blieb die ganze Zeit entspannt und herzlich.

Auf Instagram teilte Sarah Jessica ein Video, das die jubelnde Menge in der Bar zeigt – inklusive Matthew, der in grauem Pullover und Brille ebenfalls sein Handy zückte, um den Siegesmoment festzuhalten. "Nicht alle, aber einige der glücklichsten New Yorker", schrieb sie unter den Beitrag und bedankte sich bei der Bar für die Gastfreundschaft und den tollen Service. Auch ihr Sohn James, 23, teilte Aufnahmen des Abends in seinen Instagram Stories – darunter ein Foto zweier Mädchen in Knicks-Outfits an einem Tisch mit Bier und Essen.

Für Sarah Jessica und Matthew ist der Abend nur das nächste Kapitel ihrer langen Liebesgeschichte mit New York. Das Paar, das seit 1997 verheiratet ist, gilt seit Jahrzehnten als fester Bestandteil der Stadt – sie durch ihre Rolle als Carrie Bradshaw in Sex and the City und And Just Like That, er als Schauspieler, der dort geboren und aufgewachsen ist. Erst vor zwei Wochen hatte Sarah Jessica auf Instagram einen emotionalen Anlass gefeiert: ihren 29. Hochzeitstag mit Matthew. Dazu teilte sie seltene, private Einblicke, darunter zwei alte Zeitungsausschnitte und ein Polaroid, auf dem Matthew ihr einen Kuss auf die Stirn drückt.

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Getty Images Sarah Jessica Parker in der Webster Hall, New York City

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Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker in New York 2017

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Instagram / sarahjessicaparker Hochzeitsfotos von Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick