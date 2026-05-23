Sarah Jessica Parker feiert 29 Jahre Ehe mit Hochzeitsfoto

29 Jahre verheiratet – und das fühlt sich für Sarah Jessica Parker (61) nach wie vor wie ein Grund zum Feiern an. Die Schauspielerin ehrte ihren Hochzeitstag am 19. Mai auf Instagram mit seltenen, privaten Einblicken in ihre Ehe mit Schauspieler Matthew Broderick (64). Ihr Post bestand aus zwei alten Zeitungsausschnitten sowie einem Polaroid-Foto, das Matthew zeigt, wie er ihr einen Kuss auf die Stirn drückt. Dazu schrieb sie: "19. Mai 1997 – 19. Mai 2026: 29 Jahre. Und es geht weiter. Auf dich, mein Schatz. Mit deiner Lieblingsband, die mir hilft, dich zu feiern. Uns. Für immer jung. Xx, Deine Frau Sarah Jessica."

Die Reaktionen ihrer Follower ließen nicht lange auf sich warten. Freund und TV-Moderator Andy Cohen (57) kommentierte augenzwinkernd: "Und die haben gesagt, es würde nicht halten!" Kollegin Mindy Kaling (46) schwärmte: "Das einzige Paar, das zählt, wirklich." Matthews Instagram-Profil ist unterdessen auf privat gestellt. Übrigens war die Hochzeit am 19. Mai 1997 selbst schon eine kleine Überraschung: Die rund 100 Gäste glaubten, zu einer schlichten Party in der Angel Orensanz Synagoge in New York City eingeladen zu sein – und fanden sich plötzlich auf einer Hochzeitsfeier wieder.

Bis heute hegt Sarah Jessica eine kleine Reue, was ihren großen Tag betrifft: Sie entschied sich damals für ein schwarzes Kleid. Gegenüber dem Magazin Marie Claire erklärte sie 2006: "Ich trug an meinem Hochzeitstag Schwarz, und das bereue ich wirklich. Ich war zu verlegen, um in Weiß zu heiraten, und Matthew und ich wollten beide nicht, dass die Leute uns so viel Aufmerksamkeit schenken." In einem Interview drei Jahre später ließ sie bei "Today" wissen, was sie anders machen würde: "Weiß wählen. Ich würde ein wunderschönes, richtiges Hochzeitskleid tragen, so wie ich es an diesem Tag hätte tragen sollen." Das Paar lernte sich 1992 kennen und begann damals zu daten. Gemeinsam haben Sarah Jessica und Matthew drei Kinder: Sohn James sowie die Zwillingstöchter Marion und Tabitha.

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Getty Images Sarah Jessica Parker beim Booker Prize 2025

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Instagram / sarahjessicaparker Hochzeitsfotos von Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick

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Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick beim Jubiläum von Saturday Night Live