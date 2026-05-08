Sarah Jessica Parker (61) nimmt das Älterwerden gelassen

Sarah Jessica Parker (61) zeigt sich entspannt, wenn es ums Älterwerden geht. Im Interview mit dem Magazin Gala sprach die 61-jährige Schauspielerin offen darüber, warum sie den natürlichen Prozess des Alterns nicht als Bedrohung, sondern als Gewinn empfindet. "Du weißt einfach so viel mehr über das Leben – und dieses Wissen setzt du besser ein. Du wirst zu einem verlässlicheren Elternteil, zu einer aufmerksameren Freundin, einer loyaleren Kollegin", erklärte sie. Auch schwierige Situationen nimmt die Schauspielerin heute gelassener: "Du erkennst Muster, findest schneller Lösungen und hältst auch dann Kurs, wenn es unübersichtlich wird."

Abendliche Schönheitsrituale oder Sorgen um Falten gehören für Sarah nicht zum Alltag. "Ich verbringe meine Abende nicht mit Cremetiegeln oder Grübeleien darüber, dass ich älter werde und mehr Falten bekomme", stellte sie klar. Das Thema Pro-Aging liegt ihr dabei besonders am Herzen – gemeint ist eine positive Einstellung, die das Älterwerden als natürlichen Teil des Lebens akzeptiert, anstatt ihn zu bekämpfen.

Sarah, die insgesamt drei Kinder hat, ist schon lange für ihre Vielseitigkeit bekannt. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie auch als Designerin und Unternehmerin tätig. Zuletzt machte sie mit einer anderen Art von Leidenschaft auf sich aufmerksam: 2025 war sie Jurorin beim renommierten Booker Prize und verschlang in diesem Rahmen innerhalb eines einzigen Jahres 153 Bücher – eine intensive Erfahrung, über die sie laut People beim L.A. Times Festival of Books offen gesprochen hatte.

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Imago Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

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IMAGO / Future Image Sarah Jessica Parker in "And Just Like That"

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Getty Images Sarah Jessica Parker beim Booker Prize 2025