Original-Cast: "Hocus Pocus 3" ist offiziell in Produktion

Die Sanderson-Schwestern kehren zurück: "Hocus Pocus 3" ist offiziell bei Disney Live Action Studios in Entwicklung – und alle drei Originaldarstellerinnen sind wieder mit an Bord. Bette Midler (80), Sarah Jessica Parker (61) und Kathy Najimy werden erneut in ihre Rollen als das legendäre Hexen-Trio schlüpfen. Wie Deadline berichtet, ist das Projekt derzeit noch in einem frühen Stadium, allerdings soll der dritte Teil diesmal nicht wie sein Vorgänger direkt auf Disney+ erscheinen, sondern auch einen Kinostart bekommen.

Die Entwicklung des Projekts hatte in der Vergangenheit einige Hürden zu überwinden. Bereits 2023 hatte Sean Bailey, damals Produktionspräsident bei Walt Disney Studios, einen dritten Teil angekündigt – nach seinem Ausscheiden bei Disney 2024 geriet das Vorhaben jedoch ins Stocken. Laut Branchenquellen kamen die Verhandlungen vor allem wegen der Gagen der drei Hauptdarstellerinnen nicht voran. Diese Fragen sind nun offenbar geklärt. Über die Handlung des Films schweigt Disney bislang. EVP of Production Jessica Virtue wird das Projekt auf Seiten von Disney betreuen.

Dass Bette Midler die treibende Kraft hinter dem Projekt ist, machte Sarah Jessica Parker bereits vor einigen Monaten in einem Gespräch mit Variety deutlich: "Wo Bette hingeht, gehe ich auch hin", sagte sie über ihre langjährige Kollegin. Der erste "Hocus Pocus" aus dem Jahr 1993, bei dem Kenny Ortega (76) Regie führte, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem absoluten Kultfilm. Der zweite Teil folgte 2022 auf Disney+ und knüpfte an den Erfolg an. Im Post-Credit-Abspann des Sequels deutete sich bereits an, dass die Geschichte der Sanderson-Schwestern noch nicht zu Ende erzählt ist.

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Imago Kathy Najimy, Bette Midler und Sarah Jessica Parker in "Hocus Pocus 2", 2022

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ActionPress Hocus Pocus

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Getty Images Sarah Jessica Parker beim Booker Prize 2025