Sarah Jessica Parker & Königin Camilla lieben die Literatur

Mitten in den Bücherregalen der New York Public Library kam es jetzt zu einem ganz besonderen Aufeinandertreffen: Königin Camilla (78) nutzte die zweite Etappe ihres Staatsbesuchs in den USA für einen Abstecher in die berühmte Stadtbibliothek – und an ihrer Seite stand keine Geringere als Sarah Jessica Parker (61). Während König Charles (77) zeitgleich ein Ernährungsprojekt für Jugendliche im Stadtteil Harlem besuchte, verband seine Frau königliche Etikette mit einem Hauch Sex and the City.

Camilla widmete sich bei dem Termin ihrer großen Leidenschaft: der Literatur. In der Bibliothek traf sie prominente Schriftsteller und Buchfans, um die gemeinsame Liebe der USA und des Vereinigten Königreichs zu Geschichten zu feiern und ihre Wohltätigkeitsorganisation The Queen’s Reading Room zu unterstützen. Filmstar Sarah, die sich ebenfalls seit Jahren für Leseförderung starkmacht, schwärmte dort von der Kraft der Bücher. "Jedes Mal, wenn man das Lesen und die Beziehung zwischen einem Leser und einem Buch ins Rampenlicht stellt und zeigt, wie es Leben verändert, bereichert und Empathie sowie Neugier fördert, bin ich so dankbar. Und für Ihre Majestät bedeutet das sehr viel", sagte die Schauspielerin laut People. Neben den beiden Frauen mit Starfaktor nahmen auch "Vogue"-Chefin Anna Wintour (76) und TV-Moderatorin Jenna Bush Hager (44) an dem Termin teil. Ein rührendes Highlight: Camilla brachte ein Roo-Stofftier mit, um die dort ausgestellte Originalsammlung der Winnie-Puuh-Figuren zu vervollständigen.

Es war nicht das erste Mal, dass Camilla und die Schauspielerin aufeinandertrafen. Bereits zuvor begegneten sich die beiden in London bei einem Empfang für Autoren und Unterstützer des Kinderbuchpreises Children's Booker Prize, wo die Schauspielerin die Königin mit einem Knicks begrüßte. Auch Jenna ist keine Unbekannte für Camilla – die Journalistin und Moderatorin der Sendung "Today" gab gegenüber People an, die Königin schon seit 2005 zu kennen, und beschrieb sie als "sehr lustig und klug".

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Getty Images Sarah Jessica Parker und Königin Camilla in der New York Public Library während des Staatsbesuchs in den USA

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Getty Images Sarah Jessica Parker und Königin Camilla, April 2026

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Getty Images Jenna Bush Hager, Vicki Perrin und Königin Camilla bei einem Literaturevent in der New York Public Library