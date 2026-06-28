Janin Ullmann reflektiert Kindheit im Erfurter Plattenbau

Moderatorin Janin Ullmann (44) hat in einem Interview mit dem Magazin Gala offen über ihre Kindheit und ihre Beziehung zu Geld gesprochen. Die 44-Jährige wuchs in einem Plattenbau in Erfurt auf – gemeinsam mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrer Schwester. Finanzen waren damals ein allgegenwärtiges Thema im Haushalt, wie sie erzählt: "Geld war bei uns ein Thema, weil wir nicht so viel davon hatten." Ein Schlüsselerlebnis hatte sie mit 14 Jahren, als sie eine neue Schulfreundin zu einer Pyjama-Party einlud – und zum ersten Mal ein Einfamilienhaus von innen sah. "Mein erster Gedanke: Warum ist hier so viel Platz? Und warum gibt es eine Treppe mitten im Haus?", erinnert sie sich. Das eigene Zimmer und ein eigenes Bad der Freundin seien für sie damals unvorstellbar gewesen.

Dieses Erlebnis habe sie angespornt, selbst aktiv zu werden. Bereits mit 15 kellnerte Janin gemeinsam mit einer Freundin, um den ersten eigenen Urlaub zu finanzieren – die Reise führte die beiden nach Gran Canaria. "Kein Luxusurlaub, eher so auf Sparflamme, aber es war unser Urlaub. Ich war mächtig stolz", so die Moderatorin. Heute beschreibt sie sich als "richtigen Sparfuchs", der jeden Cent zweimal umdreht. Dennoch betont sie, nicht knauserig zu sein: Am liebsten gibt sie ihr Geld für Reisen und gemeinsame Essen mit Freunden aus. Für teure Designerkleidung hingegen würde sie nie Geld in die Hand nehmen.

Das Thema finanzielle Unabhängigkeit, besonders für Frauen, ist inzwischen zu Janins Herzensthema geworden. Seit vier Jahren betreibt sie den Podcast "Female Finance" und hat nun zusätzlich ein Buch mit Finanztipps veröffentlicht. Privat bezeichnet sich die Moderatorin derzeit als glückliche Single-Frau. Seit ihrer Trennung von Schauspieler Kostja Ullmann (42) im Jahr 2018 habe sie gelernt, die Zeit mit sich selbst zu genießen: "Heute empfinde ich es als das Allerschönste, Zeit mit mir zu verbringen." Ihren Nachnamen Ullmann hat sie behalten – nicht aus Nostalgie, sondern schlicht, weil er ihr gehöre: "Ich bin Janin Ullmann und ich liebe diesen Namen."

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Imago Janin Ullmann bei den Reality Awards, 2026

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Getty Images Janin Ullmann im Januar 2025

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Instagram / janinullmann Janin Ullmann, Moderatorin