Trennung von Kostja: Janin Ullmann fühlte sich "sehr einsam"

Janin Ullmann (44) hat sich jetzt ungewohnt offen über eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens geäußert. Im Podcast "M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?" von Marlene Lufen spricht die Moderatorin über die Zeit nach ihrer Trennung von Kostja Ullmann (42) im Jahr 2018. Zehn Jahre waren die beiden ein Paar, bevor sie im Dezember jenes Jahres ihr Ehe-Aus öffentlich machten. Was folgte, war für Janin alles andere als leicht: "Ich hatte eine super lange Trauerphase nach meiner Trennung. Ich dachte ja auch, wir bleiben für immer zusammen."

Besonders das plötzliche Alleinsein habe sie belastet. Dazu kamen Vergleiche mit Freundinnen, die ihr Leben mit ihren Partnern weiterführten. "Man denkt immer: Was stimmt denn mit mir nicht? Was ist mit mir nicht richtig?", berichtet die Moderatorin. Und weiter: "Da habe ich mich lange auch sehr einsam gefühlt." Das Loslassen habe sie erst mühsam erlernen müssen. "Ich konnte das jahrelang nicht, das war ein ganz langer Prozess zu lernen, loszulassen", so Janin. Mit der Zeit habe sie es jedoch geschafft, "die Perspektive auf die Dinge zu wechseln" und dankbar auf die gemeinsame Zeit zurückzublicken.

Heute beschreibt Janin das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann als herzlich und eng verbunden. "Wenn wir uns sehen, dann verstehen wir uns super. Wir waren noch lange sehr miteinander verbunden und ich werde mich ihm immer verbunden fühlen", sagt sie im Podcast. Auch gegenseitiger Rückhalt sei selbstverständlich: "Ich glaube, er weiß, wenn irgendetwas wäre, bin ich immer da, und ich glaube, andersrum ist es genauso." Kostja Ullmann ist als Schauspieler bekannt, unter anderem aus dem Kinofilm "Friendship!", und war mit Janin insgesamt ein Jahrzehnt liiert. Ihre Trennung hatten die beiden damals mit einem gemeinsamen Kussfoto bekanntgegeben – ganz ohne öffentlichen Streit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kostja und Janin Ullmann im April 2018

Anzeige Anzeige

Imago Janin Ullmann bei den Reality Awards, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Janin und Kostja Ullmann im Januar 2012