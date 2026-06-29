Seit 2018 Single: Janin Ullmann packt über Liebesleben aus

Janin Ullmann (44) ist derzeit nicht vergeben – das verriet die RTL-Moderatorin jetzt in einem offenen Gespräch mit Bild. "Ich bin Single", erklärte die 44-Jährige auf die Frage, ob sie aktuell in einer Beziehung sei. Damit ist sie seit ihrer Scheidung im Jahr 2018 wieder auf sich allein gestellt. Zehn Jahre lang war sie mit dem Schauspieler Kostja Ullmann (42) zusammen, bevor die Ehe ein Ende fand. Trotzdem scheint es ihr in Sachen Komplimente nicht an Aufmerksamkeit zu fehlen.

Eines davon hat sie dabei besonders bewegt: "Ich finde dich wirklich sehr heiß. Nicht wegen deines Aussehens. Es liegt an deinen Inhalten", habe ein Mann zu ihr gesagt. Gleichzeitig teilt sie aber auch eine ernüchternde Beobachtung: Männer fänden es zwar anfangs toll, wenn eine Frau finanziell auf Augenhöhe sei – doch dahinter stecke oft etwas anderes. "Aber was sie eigentlich damit meinen, ist oft, dass die Frau doch gerne eine Stufe darunterstehen darf", so die Moderatorin. Dennoch ist sie überzeugt, dass es auch "richtig tolle Männer" gebe, die man nur erkennen müsse. Und mit Blick auf vergangene Beziehungserfahrungen hat sie für sich eine wichtige Lektion gelernt: "Man erspart sich viel Zeit und Herzschmerz, wenn man schnell versteht, dass man die Person so nehmen muss, wie sie ist."

Ein Thema, das Janin seit Jahren besonders am Herzen liegt, ist die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Sie ist der festen Überzeugung: "Wenn du als Frau kein Geld hast, dann hast du auch keine Macht." Diesem Anliegen widmet sie nun auch ihr neues Buch "Female Finance. Dein Geld. Dein Leben. Deine Regeln", das kürzlich auf den Markt gekommen ist. Janin war einst als Moderatorin bei VIVA bekannt, bevor sie beim Sender RTL landete. Dort ist sie unter anderem als Darstellerin in der Serie "Lotta in Love" zu sehen.

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Getty Images Janin Ullmann im Mai 2025

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Getty Images Janin und Kostja Ullmann im Januar 2012

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Getty Images Janin Ullmann bei der Bambi-Verleihung 2023