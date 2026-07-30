Abhängigkeit: Janin Ullmann warnt vor dem Tradwife-Trend

Moderatorin Janin Ullmann (44) hat auf Instagram ein klares Statement gegen den Tradwife-Trend abgegeben. Die 44-Jährige warnt ihre Follower davor, der sogenannten Tradwife-Bewegung zu verfallen, bei der Frauen in sozialen Medien ein Leben nach ultrakonservativen Geschlechterrollen propagieren: Der Mann verdient das Geld, die Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder. Janin ruft ihre Community dazu auf, der "Romantik der Abhängigkeit" keinen Glauben zu schenken – und appelliert an Frauen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.

In ihrem Post zeigt die Moderatorin auf, was hinter der scheinbar idyllischen Fassade der Tradwife-Influencerinnen steckt: "Kennst du die Tradwives? Perfekte Kleider, Sauerteigbrot, glückliche Kinder", beginnt sie ihren Beitrag. "Ihre Botschaft: Gib die Verantwortung ab. Er verdient. Du kümmerst dich ums Zuhause." Doch genau hier sieht Janin den Haken: "Aber hier ist das Geheimnis, über das keine spricht: Die erfolgreichsten Tradwives sind gar keine Hausfrauen. Sie sind knallharte Unternehmerinnen." Damit meint die Moderatorin, dass viele der populären Tradwife-Accounts in Wahrheit lukrative Geschäftsmodelle sind – finanziert durch Werbeeinnahmen und Affiliate-Links. Den eigenen Followerinnen suggerierten sie dabei, dass ein Leben in Abhängigkeit vom Mann der Schlüssel zum Glück sei. Janins Fazit fällt unmissverständlich aus: "Lebe, wie du willst. Aber fall nicht auf die Show rein." Und weiter: "Ein Mann ist keine Altersvorsorge."

Für ihren Beitrag erntet Janin viel Applaus in den Kommentaren. "So richtig und hab ich echt noch nie so gesehen – ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen", schreibt eine Userin. Eine Lehrerin ergänzt: "So wichtig! Meine Schülerinnen im Teenager-Alter, die solche Modelle auch teilweise sehr attraktiv finden, kläre ich auch regelmäßig darüber auf." Janin, die seit 2018 Single ist, arbeitet neben ihrer Karriere als Moderatorin auch als Schauspielerin. Mit ihrem klaren Auftreten in sozialen Netzwerken hat sie sich eine treue Community aufgebaut, die ihre offenen Worte zu gesellschaftlichen Themen schätzt.

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Imago Janin Ullmann bei den Reality Awards, 2026

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Getty Images Janin Ullmann, Moderatorin

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RTL Janin Ullmann, Moderatorin